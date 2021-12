Moda minimalista: vestiti come una vera fashion addicted

Chi l’ha detto che la moda è solo esagerazione ed estro? A volte bastano pochi capi scelti con cura per sfoggiare outfit perfettamente in linea con le tendenze moda del momento, che sanno trasmettere alla perfezione un’idea di raffinatezza e, soprattutto, minimalismo. I segreti della moda minimalista sono pochi ma buoni: scegliere colori moda discreti e neutri, ad esempio i capi bianchi nelle loro tante sfumature o l’abbinamento bianco e nero, tagli asimmetrici ma discreti (ad esempio quelli dei vestiti cut out), fitting oversize e abbinamenti curati nei minimi dettagli di capi e set coordinati.

Moda minimalista: per lui e per lei

Una delle caratteristiche più interessanti della moda minimalista, inoltre, è quella di adattarsi perfettamente sia all’armadio maschile che a quello femminile. Pensiamo a capi quali il blazer, i maglioni in cashmere o lana, i completi giacca e pantaloni, i gilet della nonna, i dolcevita, tutti indumenti genderless perfetti sia per lei che per lui. Che potremo rubare sia dall’armadio anni ’90 di mamma che da quello di papà!