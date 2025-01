Colori di tendenza 2025, le tonalità che domineranno il nuovo anno

Con l’arrivo del 2025 anche la gamma di colori di tendenza cambia con il cambiare delle stagioni, se verso la fine dell’inverno avremo ancora delle tonalità che hanno caratterizzato il 2024, andando verso la primavera troveranno spazio colori più intensi.

Avremo quindi il contrapporsi di nuance fortemente ispirate alla natura ma anche colori vibranti e saturi mentre restano in auge i colori pastello a cui si abbinano tonalità metalliche e cromate.

Sia il mondo della moda che quello dell’interior designer saranno caratterizzati da questi toni ricchi e corposi che sono caldi e neutri che potranno essere utilizzati per creare capi di abbigliamento o arredi dal mood molto contemporaneo. Vediamo di seguito alcuni dettagli.

Quali saranno i colori di tendenza nel 2025

Cominciamo dal colore eletto da Pantone Color Institute come protagonista del 2025, cioè il Mocha Mousse, una tonalità di marrone che ricorda la mousse al cioccolato ma che ha un sottotono caldo, quasi rosa, che lo rende incredibilmente elegante e raffinato oltre che molto accogliente e confortevole.

È il colore giusto per coccolarsi, una tonalità che rimanda alla terra ma anche ai cibi golosi come il cioccolato, appunto, il caffè con la panna, il caramello, il nocciolato. E che si abbina a toni naturali come a nuance più preziose come l’oro rosato, l’argento e l’ottone.

A fianco a questo marrone tra le tendenze arredo 2025 troviamo però tutta una palette di colori ispirati alla natura, come verdi terrosi, blu profondi e beige caldi, che andranno a fondersi con i colori pastello che evocano una sensazione di calma e serenità. Tonalità come lavanda, menta e rosa pallido resteranno in voga e saranno ampiamente utilizzati in vari ambiti, dalla moda all’interior design.

Nel prossimo anno saranno popolari anche tutta una serie di colori vibranti vivaci e saturi oltre che digitali, in contrasto con i toni più tenui, come il turchese, il giallo sole e il fucsia, che saranno l’emblema della gioia e dell’ottimismo.

L’estetica minimalista potrebbe portare a una preferenza per colori neutri e sobri. Ci sarà comunque spazio per le sfumature. Toni complessi di rosa, viola, verde e giallo più fangosi con basi terrose e radicate domineranno le tendenze moda 2025, così come i neutri naturali che si confonderanno con tonalità lunari in combinazioni eleganti e moderne.

Il 2025 sarà anche l’anno dei verdi desaturati, degli ocra sobri e dei blu polverosi che non parlano di forza ma rimandano più a un’idea di soft power, in perfetta sintonia con la tendenza di guardare alla vita con più consapevolezza.