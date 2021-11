Tendenza piume: la moda non è mai stata così leggiadra

L’uscita della nuova collezione Zara donna per le feste e il look di Cecilia Rodriguez con stivali alti cuissardes e gonna con piume hanno reso ben chiara una cosa: le piume sono tra le tendenze moda più interessanti dell’autunno-inverno. Chiara Ferragni ci aveva già convinto lo scorso Ferragosto col suo top celeste con piume e adesso, finalmente, troviamo sugli scaffali dei negozi cappotti, vestiti, crop top e accessori tempestati di piume, che ci fanno sembrare bellissimi uccelli leggiadri.

Leggiadre come uccelli con la tendenza moda piume

Ciò che ci piace di più della tendenza piume è che è perfetta per i look da sera e per quelli da sfoggiare alle feste che stanno per arrivare. Tra i colori moda più interessanti vi sono sicuramente il verde, il giallo lime, il fucsia o il blu elettrico, come dimostrano molti dei nuovi capi della collezione Zara donna per le feste.

Foto Shutterstock | ginger_polina_bublik

Chi ama osare, può decidere ad esempio di sfoggiare un cappotto con piume sui toni pastello, ad esempio in color pervinca: adattissimo anche per i look da giorno!