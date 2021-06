Le tendenze moda dell’autunno-inverno 2021/2022 sono tantissime e variegate. Sulle passerelle delle collezioni dei grandi stilisti abbiamo visto sfilare capi over size, colori brillanti, accessori particolarissimi come gli occhiali da sole furry firmati Balenciaga, borse dalla forma rotonda, stivali al ginocchio alla cavallerizza. In questo articolo vi presentiamo le 10 tendenze moda più interessanti dell’autunno-inverno 2021/2022, che si destreggiano tra fantasie anni ’90, colori accattivanti come il verde e il rosso e tessuti lucidi e impalpabili come il raso o la seta. Non vi resta che scegliere le vostre preferite!

Come preparare il tuo guardaroba all’inverno con i colori della prossima stagione!

Soprabiti di tendenza: mantelle e cappotti trapuntati

Si parte dai capi invernali per eccellenza: i soprabiti. Tra le tendenze cappotti autunno-inverno 2021/2022 figurano in particolare le mantelle, i ponchi e i cappotti trapuntati. Se l’anno scorso i protagonisti della scena erano stati i cappotti oversize dal taglio maschile, quest’anno l’ispirazione torna indietro nel tempo. A quando ci si copriva con cappe e mantelli lunghi fino ai piedi!

Foto Zalando

Mantelle e ponchi

Dal gusto esotico e dall’aria “misteriosa”, le mantelle e i ponchi arricchiscono gli outfit invernali di una dinamicità che cattura l’occhio. Vi piacciono le frange? Oppure le fantasie etno chic? Le mantelle faranno al caso vostro, così come i ponchi ispirati alla moda tradizionale del Sud America.

Foto Gucci

Capi trapuntati

I cappotti trapuntati sono l’alternativa “da città” tra le tendenze soprabiti autunno-inverno 2021/2022. Come non pensare alla celebre tecnica matelassé firmata Chanel in questi casi? Piumini e cappotti trapuntati hanno calcato le passerelle delle Settimane della Moda di tutte le città più trendy del mondo. Alternative adatte a look per donne mature e in carriera!

Tendenze moda: tessuti e fantasie

A prescindere dai tagli di capi e accessori, tra le tendenze autunno-inverno 2021/2022 figurano anche determinati tipi di tessuti e fantasie. Si tratta del raso, della seta, dei tessuti leggeri e impalpabili e delle fantasie a quadri ispirate alla moda dei cari vecchi anni ’90.

Tessuti lucidi

I tessuti lucidi sono iper femminili e da sempre associati all’idea di eleganza. Tra questi il raso figura tra le tendenze autunno-inverno 2021/2022, su capi di abbigliamento come gli abiti sottoveste, le bluse, le camicie con colletto da abbinare a completi maschili di blazer e pantaloni a palazzo a vita alta.

Foto Twinset

Fantasia a quadri

I quadri sono un’alternativa più casual ai capi in seta e raso, adatti sia ai look maschili che a quelli femminili. Sia a quelli per le giovani donne che a quelli per le signore più mature. In passerella li abbiamo visti sfilare sotto mille forme e colori: su gonne, cappotti, giacche, pantaloni, maglioni, gilet, capi in maglia e chi più ne ha più ne metta!

Foto Zalando

Trend autunno-inverno: i colori irrinunciabili

I colori di tendenza della stagione fredda si dividono in due macro gruppi fondamentali: i colori neutri e le sfumature ultrabrillanti. Il verde smeraldo e il bianco, dunque, riassumono perfettamente queste due ramificazioni dei trend colori autunno-inverno 2021/2022.

Verde

Il verde sembra proprio essere il colore più amato dai designer di alta moda. Nelle sue sfumature smeraldo, militare, erba, oliva, petrolio, il verde colora capi di abbigliamento e accessori, senza lasciare scampo. Non potrete non procurarvi almeno un capo verde da mettere nell’armadio, se vorrete continuare a definirvi delle vere fashion addicted!

Bianco

L’alternativa ai verdi brillanti non poteva che essere il non colore per eccellenza: il bianco. Il candore del bianco è piaciuto così tanto ai creatori di moda da averlo declinato addirittura in outfit total white che ricordano la moda e le tendenze arredamento nord europee. Il bianco sta bene a tutti ed è di tendenza. L’unico contro? Bisogna stare attentissimi a non poggiarsi da nessuna parte per non sporcarsi!

Foto Shutterstock | Maksim Shirkov

Tendenze autunno-inverno 2021/2022: capi iper femminili

Dopo la moda gender neutral si passa ai capi iper femminili. Tra le tendenze abbigliamento autunno-inverno 2021/2022 figurano gli abiti sottoveste, che sono piaciuti tantissimo anche durante l’estate 2021, e le gonnelline a pieghe da studentessa.

Abito sottoveste

L’abito sottoveste con bretelline sottili in tessuto di raso è tra le tendenze più chic dell’autunno-inverno 2021/2022. Se siete preoccupate che si tratti di un capo poco adatto ai rigori del freddo dell’inverno sappiate che abbinarlo a maglioni o capi in maglia andrà benissimo!

Foto Shutterstock | Dmitry Tsvetkov

Gonna a pieghe

Le gonne a pieghe in stile collegiale sono pensate soprattutto per i look delle più giovani. Se lunghe al ginocchio ricordano le divise scolastiche, in versione longuette ci rimandano invece alle divise più severe delle educatrici degli anni del dopoguerra. Le gonne a pieghe possono essere abbinate a calze o calzettoni al ginocchio, oppure a un paio di stivali alti: anch’essi super di tendenza!

Accessori di tendenza 2021/2022: stivali al ginocchio e accessori furry

Un armadio che si rispetti non è completo senza un paio di calzature e qualche accessorio di tendenza. Il prossimo autunno-inverno sarà popolato di capi pelosi e furry e stivali al ginocchio da cavallerizza, in cuoio o materiali dal finish metallico come quelli firmati Jil Sander.

Stivali al ginocchio

Gli stivali al ginocchio non sono mai passati di moda, ma quest’anno in particolare, popoleranno strade, uffici, città e negozi! Perfetti da abbinare a gonne o abiti midi, gli stivali al ginocchio piacciono sia in cuoio che in materiali metallici, dalla finitura oro o argento. Non passerete sicuramente inosservate!

Accessori furry

Niente come un capo di abbigliamento o un accessorio peloso urla inverno a pieni polmoni. Lo sanno bene stilisti del calibro di Miuccia Prada o Chanel, che propongono borsette, calzature, cappelli, sciarpe, cappotti in stile yeti. Tra gli accessori più particolari del prossimo autunno-inverno 2021/2022 ci sono sicuramente gli occhiali da sole con montatura pelosa firmati Balenciaga, il brand più irriverente che ci sia!