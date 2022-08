Cos’è lo shackets, la tendenza del prossimo autunno

L’autunno è all’orizzonte ed è giunto il momento di pensare a quali abbinamenti ci permetteranno di non infagottarci durante la mezza stagione, ma anzi di rimanere sempre trendy non rinunciando alla comodità. Must have di quest’anno è sicuramente la shacket: l’incrocio perfetto tra giacca e camicia!

L’ibrido che ci piace si chiama shacket!

Cos’è lo shackets? Letteralmente è l’unione dei termini shirt e jacket, un po’ più pesante di una semplice camicia ma non troppo come un cappotto, leggermente oversize e molto, molto cool. In parole povere: il capo d’abbigliamento casual perfetto per gli outfit di mezza stagione.

Foto Mango

Grazie alla sua versatilità, comodità e allo stile incredibile, lo shacket è il top per creare look trendy e sempre diversi tra loro. Indossarlo su jeans o pantaloni in pelle, in abbinamento a un dolcevita o una t-shirt, lo rende il capospalla imprescindibile dell’autunno.

Foto Zara

Ma perché non portarlo completamente abbottonato, sotto al cappotto, per avere un effetto maxi camicia? Basterà aggiungere una cintura in vita e degli stivaletti e il gioco è fatto! Super anche il modello cropped sopra un minidress e boots, ma ricordate: casual è la parola d’ordine.