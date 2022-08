Occhiali senza montatura: 3 buoni motivi per averli

Gli occhiali sono l’accessorio che non passa mai di moda, quello che più di tutti è in grado di esprimere le sfumature del nostro carattere. Sia da vista che da sole, aggiungono un tocco di stile al nostro look e scegliere il modello perfetto per noi, tra gli infiniti a disposizione oggi, ci consente di sentirci al top in modo semplice.

Quali occhiali scegliere per essere delle vere fashioniste? Noi puntiamo tutto su quelli senza montatura: stilosi e comodi sono super popolari tra le celebrità e sui social media.

Gli occhiali senza montatura sono una dichiarazione di stile

Gli occhiali da sole rotondi ci hanno conquistate lo scorso inverno, ma l’estate porta serenità e non siamo ancora pronte a lasciar andare il pieno di divertimento che abbiamo fatto. Via libera allora a lenti colorate sui toni pastello e montature minimal…anzi, nessuna montatura!

La tendenza occhiali rimless, o “a tutta lente”, è ripresa direttamente dagli anni 2000 quando l’icona pop dell’epoca, Anastacia, non mancava mai di sfoggiarli in colori e modelli super. Oggi nulla (o quasi) è cambiato e la voglia di sentirci leggere passa anche attraverso gli occhiali.

Foto otticalipari | Occhiali da sole senza montatura

Questi modelli superleggeri lasciano il viso scoperto e ci danno modo di mostrare un make up glamour a ogni occasione. Gli occhiali senza montatura si declinano in tantissimi modi poiché le lenti sono lasciate libere, collegate alle aste da piccolissimi perni e tra di loro da un sottile ponte centrale.

Foto Silhouette TMA | occhiali senza montatura

La comodità, specialmente per gli occhiali da vista, è innegabile: possiamo portarli tutto il giorno senza affaticarci, magari con lenti leggermente colorate come quelli della linea TMA di Silhouette. Mentre per i modelli da sole puntiamo tutto su lenti dalle forme particolari: oversize rotondi à la Janis Joplin o a cuore per vere romanticone!