Immagini di Natale: le più belle da scaricare e condividere per gli auguri

Il periodo più gioioso dell’anno è sempre più vicino e avete deciso di cominciare in anticipo a cercare le immagini di Natale da inviare ai vostri cari via messaggio? Siete capitate nel posto giusto.

Qui infatti troverete una lista delle più belle immagini di Natale da utilizzare, magari come sfondo dello smartphone o da condividere su Whatsapp e Facebook. Potrete anche coordinare queste immagini con delle bellissime dediche per gli auguri di Natale.

Il Natale è una festività che infonde serenità e buoni propositi e quale modo migliore per trasmettere alle persone, anche quelle più lontane, un pò di affetto, se non quello di condividere con loro delle bellissime immagini natalizie!?

Vediamo quindi quali sono le più belle immagini natalizie, che abbiamo scovato nel web, da usare a vostro piacimento.

Immagini di auguri per Natale: le più belle da inviare su Whatsapp

Per fare degli auguri a distanza ad amici e parenti l’ideale è scegliere delle immagini di auguri scoppiettanti e originali.

Dalle immagini con frasi di augurio più complesse e umoristiche sino a quelle più semplici perfette ad esempio per essere inviate come auguri di natale formali ai colleghi o al capo.

Foto di Pinterest

Tra le immagini natalizie con gli auguri, questa che abbiamo scelto raffigura la neve ed una tazza di cioccolata calda ed una grande scritta “Merry Christmas”. Davvero carina e d’impatto sarà perfetta per essere inviata a tutte le vostre persone care.

Oppure un’immagine più formale da inviare a conoscenti o colleghi di lavoro come questa, può essere un’ottima alternativa.

Foto di Pinterest

Nell’immagine troviamo la scritta “Buone Feste”, il tutto contornato da palline natalizie regalini e lucine. Semplice ed elegante allo stesso tempo sarà perfetta per gli auguri di Natale su Whatsapp.

Sul web si trovano anche moltissime gif di auguri per Natale animate, potrebbe essere un’idea carina da condividere!

Immagini natalizie vintage: le più belle per gli amanti del retrò

Per gli amanti dello stile retrò non potevano mancare le immagini natalizie vintage. Perfette per creare quadretti a tema per decorare la casa durante tutto il periodo delle feste, oppure da usare come sfondo del pc.

Si tratta di raffigurazioni che un tempo venivano usate come cartoline natalizie di auguri. I disegni sembrano quasi realizzati a mano e hanno quel sapore antico. Sono davvero meravigliose.

Foto di Pinterest

Ad esempio, questa bellissima immagine di Natale vintage rappresenta un paesaggio natalizio innevato in cui un furgoncino trasporta l’albero da portare a casa e tutti i vicini di casa lo salutano affettuosi.

Davvero una bella raffigurazione che suscita amore e serenità a chi la guarda!

Foto di Pinterest

Qui invece, tre bambini guardano affascinati dalla vetrina di un negozio di giocattoli. Sembra quasi che stiano scegliendo il regalo che vorrebbero ricevere per Natale.

Immagini di Babbo Natale: il personaggio simbolo delle feste

Ovviamente non potevamo esimerci nel cercare delle immagini di Natale che raffigurassero il protagonista di questà festività.

Amato da tutti i bambini con la sua barba bianca e la sua divisa rossa e bianca, Babbo Natale è davvero un simbolo di felicità.

Tra le più belle immagini di Natale con Babbo come protagonista, sicuramente una dei classici.

Foto di Shutterstock | Kiselev Andrey Valerevich

Seduto sulla sua poltrona di fianco ad un grande albero di Natale addobbato e con un sacco pieno di regali al suo fianco. Ma se ne trovano anche molte con Babbo Natale e le sue renne, basterà cercarle online.

Foto di Shutterstock | Roman Samborskyi

Oppure una simpaticissima immagine come questa potrà strapparvi un bel sorriso! Un Babbo Natale che consegna i regali in modo anticonvenzionale: sulla sua vespa.

Immagini di natale da colorare: l’ideali per far divertire i piccoli

Perfette per far sbizzarrire la fantasia dei piccoli di casa, le immagini di Natale da colorare sono davvero moltissime.

Dalle più semplici alle più complesse le immagini di natalizie da stampare e colorare sono amate da grandi e piccini.

Foto di Pinterest

Tra le immagini a tema più facili, abbiamo scelto la scritta Merry Christmas con tanto di addobbi. Semplice da decorare, i bambini potranno usare tempere, pastelli lustrini e fiocchetti per trasformare questo capolavoro in un bellissimo biglietto di auguri fai da te.

Foto di Pinterest

Oppure che ne dite di questa immagine con Babbo Natale che lascia i suoi doni?! Gli elementi da colorare sono davvero molti, sarà perfetto per i bambini più pazienti ed esperti. Una volta colorato sarà davvero bellissimo!

Immagini natalizie con paesaggi innevati: la giusta atmosfera per la festa

La magia del Natale coinvolge davvero tutti, e se avete avuto mai la fortuna di passare questa festa in una città innevata, sapete che l’atmosfera diventa davvero stupenda. Il bianco candido della neve fresca trasmette una pace incredibile

Perfette per ricreare questa sensazione sono le immagini di Natale che raffigurano i paesaggi innevati.

Foto di Shutterstock | Andrew Mayovskyy

Come questa foto, che raffigura una baita di alta montagna immersa nel bianco. La neve qui sembra soffice come le nuvole e la quiete che si respira guardando questa foto è incredibile.

Foto di Pinterest

Oppure questo bosco di montagna?! Sembra quasi incantato e da un momento all’altro potrebbero sbucare i piccoli aiutanti di Babbo Natale!

Immagini degli alberi di Natale: per illuminare in modo speciale

L’albero di natale addobbato arreda la nostra casa per quasi tutto il mese di dicembre ed è di certo una delle decorazioni più amate.

Proprio per questo abbiamo scelto di inserire due delle immagini più belle con gli alberi di Natale. Perfette da tenere come sfondo durante tutto il periodo delle feste.

Foto di Shutterstock | Paul Lesser

Da una parte troviamo un bell’albero di Natale un pò particolare, la sua forma infatti è costituita da parole che richiamano la serenità, l’amore e la gioia scritte in stile calligrafico. Davvero originale!

Foto di Pinterest

Dall’altra invece troviamo un carinissimo alberello di natale in stile cartoon, tutto addobbato e pronto per la festa con un Babbo Natale sorridente e una delle sue renne.

Sfondi natalizi: per vestire a festa anche smartphone e computer

Noi tutti cambiamo spesso gli sfondi del nostro cellulare o del nostro portatile. Perché non farlo durante il periodo natalizio scegliendo un bellissimo sfondo di Natale come questo?!

Foto di Shutterstock | Memory Stockphoto

Si tratta di un’immagine stilizzata che starà benissimo sul vostro telefono. Ci sono delle palline natalizie e dei bastoncini di zucchero su un fondo celeste con tanto di stelline.

Foto di Shutterstock | Paulo Vilela

Oppure un’immagine come questa in cui troviamo tutto il calore del Natale; lucine, addobbi, calze e chi più ne ha più ne metta.

Dopo aver scelto le vostre immagini preferite siete anche voi pronte per una full immersion nel periodo più bello dell’anno!