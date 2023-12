Auguri di Natale formali: ai colleghi, via e-mail e al capo

In questo periodo dell’anno vi capiterà sicuramente di dover fare gli auguri di Natale a persone con cui non avete confidenza alle quali non potete di certo mandare via whatsapp un’immagine buffa.

Magari è capitato proprio a voi il compito di dover mandare un’email di buone feste ad un cliente, oppure augurare buon Natale ad un collega con cui non avete alcun tipo di rapporto confidenziale.

Gli auguri di Natale formali, infatti, sono molto diffusi nel mondo del lavoro, specialmente nelle aziende. Se siete a corto di idee, niente paura, abbiamo raccolto per voi degli auguri particolari che vi permetteranno di mantenere una certa distanza da chi avete di fronte mostrando gentilezza ed educazione.

Auguri aziendali di Natale ai clienti

Vi capiterà, sicuramente, di ritrovarvi faccia a faccia con dei clienti per l’ultima volta prima delle feste. Gli auguri non devono mancare, così abbiamo raccolto per voi alcune frasi da citare nel momento del saluto.

– Il nostro augurio è che possiate trascorrere un Natale gioioso, felice, spensierato e ricco di pace.

– Tanti auguri di Buon Anno e Felice anno nuovo. Che possiate trascorrere uno spensierato Natale, circondato dall’affetto delle persone care.

– Che questi giorni di festa, ricchi di serenità, Le portino tanta pace e fortuna. Tanti auguri di buon Natale!

– Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale.

– Le auguriamo un felice Natale ringranziandoLa per la fiducia che continua a rinnovare nei nostri confronti. Buone feste.

Auguri di Natale formali da mandare anche via e-mail

Lavorare in azienda significa anche avere a che fare con centinaia di e-mail ogni giorno. Anche in questo caso, gli auguri di Natale devono essere più che formali.

– Che la magia del Natale possa rinnovarsi per Lei tutto l’anno, tantissimi auguri di buone feste!

– I miei più vivi auguri a Lei e alla Sua famiglia per un sereno Natale.

– Le auguro di trascorrere serenamente le prossime feste e che il nuovo anno sia per Lei fonte di prosperità e di gioie.

– Le auguro di cuore un lieto Natale e un felice anno nuovo.

– Auguri di serene festività, di felicità e pace.

– Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale.

– In occasione di questo Santo Natale, Le formuliamo i nostri più cari e sinceri auguri di Buon Natale.

Auguri di Natale formali al datore di lavoro

È giunto il momento di augurare un buon Natale anche al proprio datore di lavoro con cui avrete sicuramente un rapporto professionale e unicamente lavorativo.

– Con l’augurio che queste feste ti portino, tra i doni sotto l’albero, anche la voglia e al determinazione per portare a termine i nostri progetti.

– Questo giorno di festa sia per Lei sereno e ricco di pace e tranquillità. Le auguro di trascorrere delle serene feste insieme alla sua famiglia.

– Colgo l’occasione delle festività natalizie e della fine dell’anno per esprimere la mia stima e augurare ogni bene a Lei e famiglia.

– Vorrei ringraziarLa sinceramente per quanto fatto durante l’anno. Le auguro un Buon Natale a Lei e alla Sua famiglia.

– In nome dell’azienda vorremmo ringraziarLa sinceramente per quanto fatto durante l’anno. Le auguriamo un sereno Natale.