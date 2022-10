Cartoline di Natale: le immagini più belle di sempre per gli auguri

Oggi vi proponiamo delle immagini da stampare per creare delle cartoline di Natale uniche e bellissime. Dato che comprarle costa sempre quei 4/5 euro, perch° non fare tutto da sole stampandole comodamente in casa? Oltre che essere bellissime, sono un’ottima alternativa ai biglietti natalizi di auguri fai da te.

Non dovrete far altro che stampare l’immagine scelta su un cartoncino, facendo attenzione ad occupare solo metà del foglio e riempirla con il nome del destinatario e una delle più belle frasi di auguri per Natale.

Fare le cartoline personalizzate per i vostri amici e familiari è molto divertente, inoltre con un programma qualunque di grafica potrete scriverci sopra il nome del destinatario, un messaggio di auguri oppure semplicemente la vostra firma, insomma è bello far sentire speciali le persone care, no?!

Ma ora vediamo le cartoline di Natale più belle, da quelle classiche a quelle vintage per un effetto retrò.

Cartoline di Natale classiche: per degli auguri tradizionali

Le cartoline di Natale classiche sono da sempre una tradizione per fare gli auguri di Natale.

Quando ancora la tecnologia non esisteva, l’unico modo per far sentire il nostro affetto ai parenti lontani era quello di inviare delle cartoline augurali che presentavano sul dorso delle bellissime immagini di paesaggi innevati, ambienti natalizi caldi e gli addobbi di Natale.

Se anche voi volete ricreare l’atmosfera del passato e inviare o consegnare a mano una cartolina di auguri come nel passato, date un’occhiata alle immagini che abbiamo selezionato per voi.

Potrebbe essere un’idea brillante allegare al regalo per i vostri genitori una di queste cartoline con all’interno una delle frasi di auguri perfette per mamma e papà.

Foto di Pinterest

Quanto è bella questa immagine per la vostra cartolina di Natale vintage! Vi è raffigurata una bellissima auto d’epoca, probabilmente di proprietà di Babbo Natale come si vede dalla targa, colma di regali ed addobbi natalizi in un contesto tutto innevato.

Foto di Pinterest

Oppure questa con un simpatico pupazzo di neve che saluta Babbo Natale con le sue renne, su nel cielo in procinto di allontanarsi è davvero caratteristica. Probabilmente Babbo, ha già lasciato i doni nelle case del paesino che troviamo raffigurato nello sfondo ed ora si dirige alla prossima tappa.

Foto di Pinterest

Per completare la sezione delle cartoline natalizie classiche non poteva mancare il personaggio simbolo del Natale.

In questa raffigurazione Babbo Natale è in compagnia delle sue renne e si prepara a scendere giù dal camino. Quale immagine poteva essere più rappresentativa di questo periodo dell’anno?!

Cartoline di Natale Vintage: per un tocco retrò agli auguri

Se avete uno spirito retrò e volete trasmetterlo con i vostri auguri, scegliere le cartoline di Natale vintage può essere davvero la scelta più azzeccata.

Invece di condividere online le solite immagini di Natale, stampare ed inviare una di queste cartoline renderà il vostro pensiero nei confronti del destinatario ancora più autentico.

Bellissime immagini natalizie retrò che spesso venivano realizzate a mano con acquerelli e tecniche diverse e che oggi potrete stampare per creare delle meravigliose cartoline di auguri.

Di cartoline di Natale vintage ce ne sono a bizzeffe, e tutte spettacolari basterà scegliere la vostra preferita e magari, completarla scrivendo una delle poesie di Natale d’autore più belle. Vediamo qualche esempio.

Foto di Pinterest

Che ne dite di questa immagine vintage che raffigura un bimbo sul suo cavalluccio a dondolo immerso in un ambiente pieno di addobbi natalizi? Davvero dolce questa cartolina, e riesce a trasmettere perfettamente l’atmosfera che circonda il bimbo.

Foto di Pinterest

Ovviamente quando si parla di Natale, tra e cartoline vintage non possono assolutamente mancare i paesaggi innevati.

In questo caso, sembra quasi una vera e propria opera d’arte che raffigura una casa illuminata in lontananza ed un carinissimo cerbiatto in primo piano, il tutto immerso nella candida neve. Davvero d’effetto!

Foto di Pinterest

Infine questa cartolina vintage raffigura un Babbo Natale che invece di usare le sue fidatissime renne ha deciso di salire su una mongolfiera piena zeppa di doni, per consegnarli a tutti i bambini buoni del mondo!

Avete visto quante bellissime cartoline di auguri esistono? Ce ne sono davvero moltissime e ognuna raffigura scene, simboli e personaggi che rendono il Natale estremamente magico!