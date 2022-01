Chi lo ha detto che gli occhiali da sole non si indossano in inverno? Sfatiamo questo mito e precipitiamoci a comprare il modello rotondo che più ci piace, il vero must have di questa stagione!

Oversize, con montatura spessa o sottilissima, dalla linea retrò oppure super moderna…gli occhiali da sole rotondi ci colpiscono per originalità e carisma e noi ne siamo innamorate. Ecco allora 3 modelli irresistibili di questo inverno!

Il fascino intellettuale di D&G

Il modello Madison di Dolce e Gabbana è un’interpretazione moderna e sofisticata del classico design phantos, con montatura in metallo e aste con finale in nylon con inciso il logo del brand.

Foto Luxottica

Caratterizzato da un ponte alto e dritto e cerchi doppiati in fibra di nylon, questo occhiale da sole è declinato in quattro raffinate varianti: gunmetal e nero con lente specchiata argento e decorata con nuovo logo DG; nero opaco con lente nera; oro e havana con lente marrone; gunmetal e azzurro trasparente con lente blu scuro.

Carisma e semplicità per Persol

Emblema di un’eccellenza visionaria che non si ferma di fronte a nulla per raggiungere il traguardo finale, il nuovo Protector di Persol in edizione limitata è il campione da battere.

La struttura in metallo argentato di questo carismatico modello è caratterizzata da una disarmante semplicità funzionale, dettata dalla combinazione fra aste con cerniera flex perfettamente integrata, terminali “Protector” personalizzati per una calzata su misura ed eleganti lenti a specchio argento.

Foto Luxottica

L’inserto tergisudore e le protezioni laterali rimovibili in vera pelle nera non sono solo un’esclusiva finitura artigianale, ma servono anche a riparare il viso da traspirazione, polvere e venti gelidi sui tracciati più impegnativi. Racchiuso in una custodia dedicata in pelle nera, Protector è sempre pronto a farsi valere.

Vogue torna oversize ed è clamorosamente trendy

Questa montatura rotonda in metallo, d’ispirazione déco, interpreta in chiave innovativa l’identità fashion di una forma rétro iconica. Un modello che ha tutte le carte in regola per imporsi nel mondo degli accessori moda!

Foto Luxottica

Dalla montatura in classico oro o argento con catena dorata super trendy, o in un moderno oro rosa, o ancora in veste total black, alle intriganti aste con nuovo logo in lettere in metallo fuso e raffinati dettagli incisi al laser…il Vogue Déco è proprio quello che ci serve ora!