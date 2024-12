Cantanti in gara a Sanremo 2025: la lista completa dei protagonisti che conquisteranno il palco dell’Ariston

Quando si parla del Festival di Sanremo, ci si riferisce – prima di tutto – alla festa della musica, ma non mancano le emozioni che riguardano lo spettacolo nel senso più ampio del termine. La kermesse musicale più amata di tutta Italia è pronta a tornare con una nuova ricchissima lista di cantanti, tra nuove promesse e artisti affermati del panorama musicale italiano.

La conduzione del Festival di Sanremo 2025 sarà affidata, nuovamente, a Carlo Conti dopo le esperienze del 2003, 2015, 2016 e 2017. Conti prenderà il posto di Amadeus, che ha condotto il Festival dal 2020 al 2024. Scopriamo insieme quali sono i cantanti in gara a Sanremo 2025, ovvero la lista completa dei protagonisti che conquisteranno il palco dell’Ariston con il loro talento.

La lista dei cantanti in gara a Sanremo 2025: chi sono

È stata rivelata la lista dei cantanti in gara a Sanremo 2025, che si svolgerà – come sempre – al Teatro Ariston, quando sarà trasmesso su RaiUno in diretta. I cantanti in gara tra i Big saranno trenta e ognuno di questi porterà una canzone inedita, oltre alle cover proposte nella serata dedicata. La lista dei partecipanti è la seguente:

Achille Lauro

Bresh

Brunori Sas

CLARA

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Giorgia

Irama

Joan Thiele

Lucio Corsi

Marcella Bella

Massimo Ranieri

Modà

Noemi

Olly

Rocco Hunt

Rkomi

Rose Villain

Sarah Toscano

Serena Brancale

Simone Cristicchi

Shablo featuring Guè, Joshua, Tormento

The Kolors

Tony Effe

Willie Peyote

Ci sarà, dunque, nuovamente la divisione tra Big e Nuove Proposte, con i cantanti giovani in gara.

Sanremo Giovani 2024: i cantanti nelle Nuove Proposte

Saranno svelati anche i nomi dei cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2025, nelle Nuove Proposte. Da Sanremo Giovani verranno selezionati tre vincitori e un quarto posto sarà dato al vincitore di Area Sanremo 2024. A Sanremo Giovani 2024, prendono parte i seguenti artisti:

Alex Wyse

Angelica Bove

Angie

Arianna Rozzo

Bosnia

Ciao sono Vale

Cosmonauti Borghesi

Dea Culpa

GIIN

Grelmos

Mazzariello

mew

Moska Drunkard

NICOL

Orion

Questo e Quello

REA

Sea John

SELMI

SETTEMBRE

Sidy

Synergy

Tancredi

Vale Lp e Lil Jolie

Presto, quindi, sapremo chi dei partecipanti a Sanremo Giovani 2024 sarà scelto per partecipare nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Sanremo Giovani resta, comunque, un’ottima vetrina per giovani talenti della musica italiana. Insomma, non ci resta che aspettare e scoprire anche le canzoni che verranno proposte durante questa nuova edizione canora. Scoprite anche le donne protagoniste di Sanremo 2025.