Sanremo 2025, l’anno delle donne: le protagoniste sul palco dell’Ariston tra talento ed emozione

Il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia l’anno delle donne, proprio per via della forte presenza femminile che dominerà il palco di Sanremo. Sono, infatti, stati annunciati i cantanti in gara e tante sono le artiste che sono state scelte per questa nuova edizione che sarà, nuovamente, condotta da Carlo Conti. Quest’ultimo torna, infatti, dopo essere già stato al timone della kermesse musicale nel 2003, 2015, 2016 e 2017.

Sui social, l’entusiasmo sta iniziando a farsi sentire con hashtag come #VivaLeDonneASanremo2025, che testimoniano l’apprezzamento dei nomi scelti. Scopriamo insieme di più sul Festival di Sanremo 2025, l’anno delle donne protagoniste sul palco dell’Ariston tra talento ed emozione.

Festival di Sanremo 2025, l’anno delle donne: Giorgia, Francesca Michielin e Noemi

Il Festival di Sanremo 2025, molto probabilmente, verrà ricordato per essere l’anno delle donne, visto il gran numero di partecipanti femminili. Sarà, insomma, la celebrazione della musica, con un forte omaggio alle donne. Ognuna delle partecipanti ha un suo stile e una sua voce con una personalità unica, così da garantire una certa varietà. Il nome che spicca, maggiormente, è inutile dirlo: è quello di Giorgia, tra le voci femminili più belle del panorama musicale italiano. Vincitrice nel 1994 con E poi nelle Nuove Proposte, ha poi vinto con Come saprei nel 1995 e si è classificata al terzo posto con Strano il mio destino nel 1996, al secondo posto con Di sole e d’azzurro nel 2001 e al sesto posto con Parole dette male a Sanremo 2023.

Tra i nomi che sono stati fatti, ci sono anche quelli di Francesca Michielin e Noemi. La prima ha già partecipato nel 2016 con Nessun grado di separazione classificandosi al secondo posto mentre, nel 2021, ha partecipato con Chiamami per nome in coppia con Fedez arrivando al secondo posto. Sia Francesca che Noemi hanno raggiunto la fama, grazie alla partecipazione a X Factor. Noemi è una veterana del Festival di Sanremo, avendo partecipato numerose volte: nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi, nel 2021 con Glicine e, nel 2022, con Ti amo non lo so dire.

Il talento femminile al centro di Sanremo 2025: gli altri nomi

I nomi scelti sembrano riuscire a rispondere alle varie esigenze del pubblico, incontrando più gusti. Sono presenti nomi come quello di Gaia con il suo pop raffinato, ma anche i Coma Cose ovvero il duo che riesce a mescolare indie pop e rap. Non mancheranno, quindi, dei sound freschi. Da segnalare sono anche la giovane promessa della musica italiana Sarah Toscano, un’icona della musica italiana come Marcella Bella e Serena Brancale e Rose Villain che, certamente, sapranno coinvolgere il pubblico con la loro energia.

Infine, sono presenti anche i nomi di Elodie e Clara Joan Thiele, che promettono di arricchire l’edizione del Festival di Sanremo 2025 con la loro versatilità musicale. Siete pronte ad ascoltare tante nuove canzoni e a rivedere alla guida Carlo Conti, dopo Amadeus?