Tra eleganza e significato: i look del Festival di Sanremo 2023

Il vincitore del Festival di Sanremo è stato decretato. Ma ora è tempo di scegliere il look più cool di tutta la manifestazione. Un’impresa difficile visto i meravigliosi e originali abiti indossati da tutti, dalle co-conduttrici ai big in gara, con i loro look tra l’alternativo e l’elegante.

Serata per serata, sul palco del Festival di Sanremo 2023, hanno sfilato cantanti, conduttori e ospiti con i loro look selezionati accuratamente dai brand scelti dagli artisti insieme alle loro squadre di creativi. Abiti e accessori visti sulle passerelle dei grandi designer hanno attirato l’attenzione, oltre la musica, a conferma che il look e gli outfit indossati sono parte integrante della narrazione.

Tra eleganza e significato: gli outfit del Festival di Sanremo 2023

i look del Festival di Sanremo 2023 – Foto Instagram @chiaraferragni

Non è passata inosservata Chiara Ferragni, con i suoi abiti studiati, firmati Dior e Schiaparelli ricchi di significato. Sin dalla prima serata infatti, la famosa influencer ha scelto degli outfit per mandare messaggi profondi, senza lasciare nulla al caso. Scelta particolare quella dell’ultimo abito, la Ferragni infatti ha optato per un look con dei pantaloni, stessa scelta fatta sere prima da Francesca Fagnani, a dimostrazione che l’eleganza dell’abito è a 360 gradi. Rimanendo in tema di eleganza, top gli abiti Moschino indossati favolosamente da Chiara Franchini. Tra i look che hanno attirato l’attenzione non può non essere citata Elodie, con i suoi outfit sexy ed eleganti, opera dello stylist Lorenzo Posocco, che si è occupato anche del look di Marco Mengoni.

Il vincitore del Festival 2023 è salito sul palco firmato Versace, con un paio di pantaloni sartoriali e gilet senza maniche ricoperto di bottoni gold, che raffigurano la medusa celebre simbolo del marchio. Un outfit che ricorda molto quello sfoggiato durante la seconda esibizione e che era costituito da un completo di pelle. Look che celebrano gli Anni ’80 e ’90 della maison.

Una menzione anche per Anna Oxa, con i look sul palco dell’Ariston che hanno dettato le estetiche del passato. Ma anche per Levate, vincitrice di stile della seconda serata.