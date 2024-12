Albero di pasta sfoglia con la Nutella: la ricetta del dolce natalizio perfetto per i momenti di festa

L’albero di Natale può non essere soltanto quello classico, ma anche quello da mangiare con golosità. L’albero di pasta sfoglia con la Nutella, ad esempio, rappresenta il dolce perfetto per rendere ogni momento davvero speciale. Facile da preparare, questo delizioso dolce è in grado di conquistare palato e occhi sia per la sua forma super-festiva che per il ripieno goloso.

Pensiamo, ad esempio, a un pranzo in famiglia, a una merenda natalizia o a un dolce da portare a una cena natalizia, cosa c’è di meglio? È un’idea creativa che piacerà sia ai grandi che ai più piccoli. Scopriamo la ricetta dell’albero di pasta sfoglia con la Nutella, un dolce natalizio perfetto per i momenti di festa e un Natale ancora più dolce.

Dolci veloci: la ricetta dell’albero di pasta sfoglia con la Nutella

La pasta sfoglia intrecciata con la Nutella è una golosità a cui pochi riescono a resistere. Si tratta di uno dei dolci con pasta sfoglia più veloci da preparare, oltre che facile. Buono e bello da vedere, può essere persino decorato con degli Smarties colorati per ricreare le palline di Natale colorate dell’albero di Natale. Che idea, eh? Si può anche preparare con una pasta sfoglia rotonda a cui dare la forma, ma è meglio utilizzare quella rettangolare. Si tratta di una ricetta che può, facilmente, essere preparata anche in versione vegana, ricorrendo a del latte vegetale e alla Nutella Plant-Based o alla crema al cioccolato o nocciola veg evitando, però, gli Smarties e prediligendo, magari, dei frutti di bosco. La preparazione della pasta sfoglia con la Nutella richiede appena 10 minuti, con una cottura di 25 minuti. Ecco gli ingredienti per otto persone di uno dei dolci di Natale più buoni.

Ingredienti:

Nutella q.b.

2 rotoli di pasta sfoglia

Smarties o frutti di bosco q.b.

Latte q.b.

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Iniziate srotolando il primo rotolo di pasta sfoglia – meglio se rettangolare – su cui spalmare la Nutella, lasciando il bordo pulito. Coprite, quindi, il primo rotolo di pasta sfoglia con un secondo rotolo di pasta sfoglia rettangolare, schiacciando bene con le mani. Tagliate, quindi, la forma dell’albero di Natale e della stella, che potrete utilizzare come puntale e cuocete a parte gli “scarti”, che potrete gustare comunque! Fate delle striscioline ai lati dell’albero di Natale, lasciando dello spazio libero al centro e attorcigliandole poi su se stesse con le vostre dita. Spennellate, quindi, con il latte. Cuocete, poi, in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. Quando vedrete la sfoglia dorata e cotta, sfornate e fate raffreddare. Decorate con tanti Smarties colorati o frutti di bosco, prima di servire.

Quando la pasta sfoglia si sarà raffreddata, potreste stendere dello zucchero a velo. Per quanto riguarda gli Smarties, il consiglio è quello di metterli a cottura terminata, così che non si sciolgano: potete, ad esempio, attaccarli con un po’ di Nutella extra. Scoprite anche le ricette di alcune torte natalizie buonissime.