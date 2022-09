Dolci di Natale: le migliori ricette facili e veloci

Lo sappiamo, stavate aspettando proprio una raccolta di ricette di dolci di Natale facili e veloci come questa per trovare la giusta ispirazione e fare bella figura con i vostri ospiti! Qui trovate le migliori ricette tradizionali e originali per dolci natalizi fatti in casa in poche mosse!

A voi non resta che sfogliare la raccolta di ricette e scegliere quali dolcetti di Natale preparare per deliziare i vostri amici e i vostri cari durante le feste di Natale e Capodanno. Perché, diciamocelo, i soliti pandoro e panettone hanno stufato!

Foto di Shutterstock | asife

Se volete realizzare dei golosi dolci di Natale senza glutine in questa raccolta potrete trovare tante ricette facili da fare come biscotti, muffin e dessert al cucchiaio. Per rendere tutti questi dolcini più adatti alle festività natalizie seguite il nostro consiglio: sbizzarritevi con le decorazioni! Ad esempio potete ricoprirli di glasse allo zucchero oppure al cioccolato e ornarli con frutti rossi o zuccherini colorati.

Scenografico e bello da vedere, l’albero dolce di Natale è anche molto buono da mangiare! Si tratta di una squisita torta farcita a forma di albero di Natale che non ha nulla da invidiare alle torte natalizie che si vedono nelle vetrine delle migliori pasticcerie! E se invece volete fare un albero di biscotti di Natale per fare la felicità dei vostri bambini sfogliate la fotogallery per trovare la giusta ispirazione!

Foto di Shutterstock | Alessio Orru

Tra i dolcetti di Natale napoletani che sono elencati in questa raccolta potete trovare tanti tipi di dolciumi natalizi tradizionali che ingolosiranno i vostri ospiti. Dagli struffoli ai susamielli, dalla torta caprese ai mitici babà, dai mostaccioli ai roccocò fino alle zeppole e alle delizie al limone. Non avete che l’imbarazzo della scelta!

Foto di Shutterstock | rossella

Pitta ‘nchiusa o turdilli, mostaccioli o passulate, scalille o crespelle: quali sono i vostri dolcini di Natale calabresi preferiti? Per saperlo non dovete fare altro che scegliere la ricetta da fare, andare in cucina e sfornarli tutti! Sono tutti dolcini tipici delle feste natalizie che si preparano con cura in tante zone della Calabria, con le ricette delle nonne gelosamente custodite!