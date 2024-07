Mango, cinque capi da acquistare in saldo e mettere nell’armadio ora

Cinque capi must-have di Mango da acquistare ai saldi estivi, tre da sfruttare anche in vacanza e due da mettere nell’armadio per l’autunno.

L’estate è la stagione perfetta per fare shopping intelligente, approfittando dei saldi estivi, iniziati già da qualche settimana, per arricchire il guardaroba con capi di alta qualità a prezzi scontati. Mango, uno dei brand più amati per il suo stile sofisticato e moderno, offre una selezione di capi scontati fino al 70% su una vasta gamma di capi e accessori moda. Scopriamo insieme cinque capi imperdibili e come abbinarli al meglio.

Mango, cinque occasioni imperdibili ai saldi estivi

I saldi Mango, in negozio e online, sono l’opportunità perfetta per rinnovare il guardaroba con capi essenziali e trendy a prezzi imbattibili. Tra i pezzi in saldo non solo capi basic come t-shirt e camicie, ma anche le ultime tendenze della moda femminile.

Capi versatili che possono essere facilmente abbinati per creare diversi stili, dagli abiti per l’ufficio ai quelli perfetti per eventi speciali.

E poi giacche, pantaloni e gonne, oltre a tantissimi accessori: borse, sandali e scarpe. Ecco una shopping list con cinque capi Mango da acquistare ai saldi, tre da mettere in valigia e da sfruttare anche in vacanza, e due da mettere nell’armadio per l’autunno.

1) Mango, l’abito da sera in seta della collezione Capsule

Uno dei pezzi più affascinanti della collezione Capsule di Mango in edizione limitata da acquistare ai saldi è l’abito da sera in seta con stampa floreale. Un abito lungo e dritto, con fondo nero e stampa floreale viola, scollo a V, dettagli increspati e laccetti sul collo.

Un capo elegantissimo perfetto da indossare se sei invitata ad un matrimonio o per altre occasioni speciali e eventi formali, come cene eleganti o serate di gala. La sua texture morbida e fluida lo rende ideale per le serate estive, quando si desidera un look sofisticato senza rinunciare al comfort.

Per esaltare l’eleganza dell’abito, abbinalo a sandali con tacco alto in una tonalità neutra come il nero o il nude. Completa il look con una pochette minimalista e gioielli discreti, come orecchini pendenti in argento o oro bianco. Un’acconciatura raccolta o semi-raccolta metterà in risalto i dettagli del collo e dello scollo.

2) La tuta lunga con collo halter

Altro capo versatile e chic della collezione Mango da non farsi sfuggire ai saldi è la tuta lunga con collo halter e dettaglio di chiusura con bottoncini sul collo. Le tute eleganti sono una scelta chic e versatile per una cerimonia o per altre occasioni speciali: un cocktail party, una cena romantica o una serata in discoteca.

La sua linea pulita e il design sofisticato lo rendono adatto anche per eventi aziendali o serate di networking. Abbina questo abito a sandali con tacco a spillo e una clutch nera per un look classico e raffinato.

Puoi aggiungere un tocco di colore con gioielli bold o un rossetto rosso intenso. Per un look più casual, opta per un paio di sneakers bianche e una giacca in denim.

3) Mango, il mini abito in cotone testurizzato

L’abito in cotone testurizzato della summer collection Mango, diritto e corto con collo stondato e senza maniche, disponibile in verde o bianco grezzo, è un must-have per l’estate. Questo capo versatile e fresco è perfetto per le giornate più calde.

È ideale per un look casual per un brunch con gli amici, una passeggiata al parco o una giornata di shopping. La sua leggerezza lo rende perfetto anche per le vacanze al mare.

Per un look estivo casual, abbinalo a sandali flat e una borsa a tracolla in rafia. Aggiungi un cappello a tesa larga e occhiali da sole. Se desideri un look più sofisticato, opta per sandali con tacco e una borsa a mano.

4) Il cappotto lungo con cintura

È vero, siamo in piena estate, ma nella wish-list dei capi da acquistare approfittando dei saldi estivi Mango abbiamo incluso due pezzi da tirare fuori con l’arrivo dell’autunno. Il primo è un cappotto handmade con cintura in tessuto misto lana riciclata.

Questo modello oversize con collo a V con rever, due tasche anteriori, cintura staccabile e spacco sul retro del bordo inferiore, è disponibile in tre colori: nero, kaki e marrone medio.

Il cappotto è perfetto per le giornate autunnali più fresche, sia per il lavoro che per il tempo libero. È ideale per un look stratificato durante le mezze stagioni, quando le temperature sono variabili.

Abbina il cappotto a jeans skinny e stivaletti per un look casual chic. Per un look da ufficio, indossalo sopra un abito midi e abbinalo a décolleté. Completa il look con accessori come una sciarpa morbida e una borsa capiente.

5) Saldi estivi Mango, il giubbotto stile biker

Il giubbotto biker double face nero di Mango è un altro capo essenziale del guardaroba da acquistare ora ai saldi e da mettere nell’armadio per l’autunno. Questo giubbotto dalla struttura pesante effetto pelle con due tasche laterali, chiusura anteriore a zip e interno in pelliccia di pecora, aggiunge un tocco di grinta a qualsiasi outfit.

La giacca biker è perfetta per le giornate autunnali più fresche e può essere indossata sia di giorno che di sera. È ideale sia per un look urbano che casual. Per un look rock, abbina il giubbotto biker a jeans e stivaletti neri. Aggiungi una t-shirt grafica e una borsa a tracolla con borchie. Per un look più raffinato, indossalo sopra un abito floreale e abbinalo a stivali alti e una borsa a mano elegante.

I saldi estivi di Mango offrono l’opportunità perfetta per aggiornare il guardaroba con capi eleganti e versatili a prezzi scontati. Non perdere l’occasione di approfittarne per acquistare capi di alta qualità che potrai indossare in diverse occasioni e abbinare in modi creativi. Con sconti significativi su una vasta gamma di prodotti, è il momento ideale per arricchire il tuo guardaroba con stile e convenienza. Buono shopping!