Tute da cerimonia, i modelli e i colori di tendenza per l’estate 2024

Le tute eleganti sono una scelta chic e versatile per una cerimonia o per altre occasioni speciali: ecco i modelli più in per l’estate 2024.

Un tempo relegate alle occasioni casual, le tute ultimamente hanno conquistato il mondo della moda formale: da capo streetwear la tuta è stata promossa a capo sofisticato ed elegante. Un’alternativa agli abiti da cerimonia per partecipare ad eventi importanti com matrimoni, feste. Addirittura per sfilare sui red carpet, vedi Anne Hathaway che ha indossato una jumpsuit in paillettes firmata Valentino ai Film Independent Spirit Awards 2024.

Se sei alla ricerca di un abito per partecipare a un matrimonio, ad una festa di laurea o ad un altro evento che richieda un dress code elegante in questo articolo ti portiamo alla scoperta dei modelli di tute da cerimonia per l’estate 2024. Scopriamo insieme quali sono i colori di tendenza, gli accessori ideali, con qualche consiglio di stile per scegliere il modello di tuta perfetto per ogni tipo di fisico.

Tute da cerimonia, i modelli 2024

Da Marella a Max&Co., da Elisabetta Franchi a Momonì, molti brand di moda, sia di lusso che più accessibili, hanno incluso tute da cerimonia nelle loro collezioni per l’estate 2024. Alcuni modelli hanno linee semplici e minimaliste, mentre altri presentano dettagli come scolli profondi, maniche ampie o pantaloni a palazzo. I prezzi possono variare da poche centinaia di euro a diverse migliaia, a seconda del brand e dei materiali utilizzati.

Tra i modelli troviamo tute realizzate in tessuti pregiati come la seta o il raso, che spesso presentano dettagli come spalline sottili, corpetti aderenti e pantaloni ampi e svasati, e donano un’allure sofisticata ed elegante.

Se desideri indossare un capo davvero glam e avere tutti gli occhi puntati addosso, puoi optare per una tuta impreziosita da dettagli scintillanti e raffinati che catturano la luce e attirano l’attenzione, come applicazioni gioiello o ricami preziosi.

Una scelta perfetta per un look estivo ed elegante sono le tute da cerimonia a palazzo con pantaloni ampi e fluidi. Questi modelli si prestano a essere indossati non solo per gli eventi speciali: basta abbinarli agli accessori giusti e possono essere indossati anche di giorno. Infine parliamo del pizzo, un grande trend per l’estate 2024: le tute con inserti in pizzo oppure completamente realizzate in questo prezioso tessuto sono un modo sofisticato per indossarlo.

Jumpsuit da cerimonia, i colori di tendenza 2024

Per l’estate 2024 i colori delle tute da cerimonia riflettono la vitalità e la freschezza della stagione: protagonisti i toni pastello come il rosa cipria, il lavanda e il celeste, che donano un look delicato e femminile, e le tonalità neutre come il bianco, il nero e il beige.

Non mancano però anche i colori più vivaci come il rosso corallo, il verde smeraldo e il blu elettrico, che aggiungono un tocco di allegria e originalità e sono la scelta ideale per le cerimonie all’aperto o in contesti meno formali.

Tute da cerimonia, come scegliere il modello più adatto

Come per gli abiti e i pantaloni, anche nello scegliere il modello di tuta da cerimonia bisogna tener conto del proprio tipo di fisico per valorizzarlo al meglio. Sei hai un fisico a clessidra, con fianchi e spalle proporzionati e una vita ben definita, l’ideale sono tute aderenti con una cintura in vita, un modello che esalta le tue curve naturali senza appesantire la silhouette.

Se invece fai parte delle donne con il cosiddetto fisico a mela, cioè se tendi a concentrare il peso nella parte superiore del corpo, ti consigliamo di scegliere una tuta con un top morbido e un pantalone svasato: le scollature a V aiutano a slanciare il busto, mentre i pantaloni a palazzo bilanciano la figura.

Hai fianchi più larghi rispetto alle spalle, caratteristica che appartiene a chi ha il fisico a pera? In questo caso dovresti optare per tute da cerimonia arricchite da dettagli come volant o spalline arricciate nella parte superiore, per attirare l’attenzione su questa zona. Pantaloni dritti o leggermente svasati, poi, aiutano a bilanciare le proporzioni.

Le tute con volumi e ruches, che creano l’illusione di una silhouette più sinuosa, sono perfette per chi ha una figura poco definita, con poche curve, ovvero il fisico rettangolare. Altra idea furba per aggiungere forma al corpo sono le tute con pantaloni a palazzo e cinture larghe.

Infine, se hai un fisico a triangolo inverso, con spalle larghe e fianchi stretti, punta su tute da cerimonia che enfatizzino la parte inferiore del corpo: l’ideale è un modello con pantaloni con pieghe o volume extra, mentre la parte superiore dovrebbe rimanere semplice e pulita. In ogni caso, ricorda di scegliere il modello più adatto all’occasione e al dress code richiesto.

Gli accessori da abbinare alle tute eleganti per una cerimonia

Iniziamo con la scelta delle calzature, elemento essenziale per completare l’outfit con una tuta da cerimonia. Le scarpe con il tacco alto rimangono un classico intramontabile, soprattutto sandali con cinturino alla caviglia o décolleté a punta, che slanciano la figura e aggiungono un tocco di eleganza e femminilità. Le tute da cerimonia con pantalone e palazzo, in particolare, si abbinano bene anche con le zeppe. Tuttavia, se prediligi il comfort ma non vuoi rinunciare allo stile, un’ottima alternativa sono i sandali con tacco medio o basso.

Per le borse, la parola d’ordine è minimalismo: le clutch rigide o le pochette in tessuto satinato sono perfette per dare all’outfit un tocco di classe senza appesantirlo. Se invece preferisci un look più rilassato ma comunque chic, l’ideale per te è una mini borsa a tracolla.

Quanto ai gioielli, le tendenze dell’estate 2024 vedono un ritorno all’oro e ai materiali naturali. Scegli un paio di orecchini pendenti o qualche collana sottile con ciondoli delicati per esaltare la scollatura senza risultare troppo appariscente. Completa il look con discrezione ed eleganza indossando braccialetti a catena e anelli sottili. Se la cerimonia è di sera puoi aggiungere un tocco di glamour all’outfit con uno scialle in seta o in pizzo.

Per completare il look con le tute da cerimonia è importante considerare anche il trucco e l’acconciatura. L’ideale è un make-up naturale, fresco ed elegante, con un tocco di luminosità sugli occhi e sulle labbra. Per quanto riguarda l’acconciatura, se i tuoi capelli sono medi o lunghi puoi optare per onde morbide o per uno chignon basso.

Infine non dimenticare l’importanza della comodità: qualsiasi sia il modello scelto tra le tute da cerimonia, deve permetterti di muoverti liberamente e sentirti a tuo agio per tutta la durata dell’evento: la qualità dei materiali e la cura dei dettagli sono elementi essenziali per garantirti un look confortevole e davvero impeccabile.