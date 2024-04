Abiti da cerimonia, i modelli più belli per questa primavera

Quali sono gli abiti da cerimonia da indossare questa primavera? Scopri i modelli più belli su cui puntare per la bella stagione!

È primavera, molto probabilmente hai in programma diverse cerimonie a cui dovrai partecipare come invitata. Quali sono gli abiti da cerimonia più in voga per la bella stagione? I brand e le maison di alta moda propongono un catalogo sempre più elegante e raffinato, con capi d’abbigliamento anche minimal per chi preferisce la semplicità.

Scopriamo insieme quali sono gli abiti da cerimonia della primavera su cui puntare e le nuances da non lasciarsi sfuggire!

Vestiti eleganti e semplici da cerimonia per la primavera 2024

Colori accesi e vivaci per illuminare la stagione, tra le nuances più in voga per la primavera ci sono il blu scuro, il rosa in tutte le sue sfumature e il turchese, conosciuto anche come colore Tiffany.

Anche se durante la bella e calda stagione vengono messi in primo piano i vestiti colorati, il total black riesce a conquistare un posto tra le tendenze degli abiti da cerimonia per la primavera. Evita gli abiti lunghi e midi, opta per un mini dress dalla linea fitted con maniche in tulle e dettagli in volant.

I modelli colorati proposti per la bella stagione sono eleganti e raffinati, per chi preferisce l’abito lungo può puntare ad un modello asimmetrico in raso da indossare con un sandalo alto in modo da slanciare la figura. Taglio in vita e portafoglio con spacco, con questo tipo di abito l’eleganza è assicurata.

Sempre più di tendenza lo scollo alla bardot, gli abiti da cerimonia con questo dettaglio sensuale e romantico non passano inosservati. Un altro particolare che rende il tuo abito alla moda è il cut out sui fianchi o sulla parte centrale, le spalline corte e la gonna con profondo spacco centrale rendono il tuo abito da cerimonia semplice ed elegante.

Se per l’occasione desideri osare un po’ di più, lasciati trasportare dall’eleganza del tulle, un tessuto leggero noto per essere spesso protagonista dei vestiti eleganti da cerimonia. Il mini dress con top e gonna con piega vis a vis è un vestito elegante da indossare per la bella stagione.

Prova lo scollo squadrato con ampie maniche a palloncino arricciate, piccoli dettagli che possono rendere il tuo vestito semplice da cerimonia ancora più chic. In alternativa, opta per un abito mono spalla caratterizzato da un drappeggio asimmetrico effetto nodo.