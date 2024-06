Capi in pizzo, la tendenza dell’estate 2024 per essere fashion e alla moda

Il pizzo è il tessuto più in voga di quest’estate 2024, per essere alla moda ed elegante, non può mancare un capo così nell’armadio.

Il pizzo è la vera tendenza dell’estate 2024, che siano abiti corti, top, modelli lunghi, tutine, gonne e chi più ne ha più ne metta, questa texture non passa mai di moda. Cambiano le trame, ma si tratta di un tessuto sempre intramontabile, per look estivi formidabili, dopo aver scelto i costumi da bagno da indossare, si può passare agli outfit pomeridiani e serali.

Anche se il pizzo è talmente usato nella moda che non mancano copricostumi con questo tessuto elegante, magari a trama larga e colorati. Quest’estate non si può rinunciare assolutamente a questa texture, bisogna scegliere solo il modello di abito o di capo che più piace, abbinarlo a un paio di sandali di tendenza e il gioco è fatto.

Capi in pizzo, il tessuto intramontabile che non può mancare nell’armadio

I capi in pizzo fanno sempre un certo effetto, non che altri tessuti non vadano bene, ma questa texture fa sempre la differenza, soprattutto d’estate con l’abbronzatura. Ecco perché gonne, vestiti o tute con questo tessuto non dovrebbero mai mancare negli outfit estivi.

Che sia una tutina in pizzo, una gonna o anche un top, è chiaro come questo tessuto è la vera tendenza dell’estate 2024. La cosa bella di questa texture è che si può trovare in modelli estremamente leganti e in altri decisamente più semplici. Dal vestitino bon ton fucsia con ampia scollatura sul decolleté e fiocco, fino a quello più sexy e aderente in pizzo bianco e a qualcosa di più audace, come il modello midi in pizzo largo verde militare, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Se non si desidera un vestito, invece, si può scegliere tra gonne o anche top e pantaloncini. Immaginiamo una gonna bianca di pizzo Sangallo con un top cropped in cotone dello stesso colore, oppure un top in pizzo aderente su un pantalone a palazzo o ancora una canotta di questa texture su un minishorts, sono tutti outfit di grande tendenza, fashion e anche sensuali.

Quando si sceglie il pizzo, infatti, si fa sempre la differenza. D’estate colorato risalta tantissimo sulla abbronzatura e darà un tocco di eleganza ad ogni look, tra l’altro capi in questa texture sono sempre intramontabili, dunque evergreen da conservare nell’armadio.