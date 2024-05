Tendenze estate 2024, i sandali che vorrai indossare per i tuoi look estivi

La stagione estiva si fa sempre più vicina, la primavera sembra essere volata e questo purtroppo è dipeso dal fatto che in gran parte dell’Italia è stata una mezza stagione con clima perlopiù autunnale piuttosto che primaverile.

Nonostante ciò le previsioni sembrerebbero parlare chiaro: anche quest’anno le temperature saranno alte tanto da superare i 30 gradi in gran parte del territorio, da nord a sud. Porta sempre con te il tuo beauty case con crema solare e punta ad outfit freschi, leggeri e comodi.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, i sandali sono senza dubbio le calzature più richieste dell’estate. Oltre ad essere pratici da indossare, i sandali sono perfetti per qualsiasi occasione. Dai più semplici e minimal a quelli impreziositi da gioielli, scritte e strass, ecco quali sono le tendenze in fatto di sandali per l’estate 2024!

I sandali che andranno di moda quest’estate

Perfetti da indossare su mini dress estivi e shorts di ogni tipo, anche tu dovrai fare il pieno di sandali se vorrai trascorrere un’estate all’insegna della moda senza rinunciare alla comodità e all’eleganza.

Il primo modello di calzatura estiva che vogliamo suggerirti è una novità fresca fresca: il sandalo ad anello. Un modello particolare, da indossare in ogni occasione anche per andare al mare o per un look da sera, senza tacco, quindi modello flat, ma con un anello metallico messo al dito, i sandali ring diventano protagonisti assoluti dell’estate 2024.

Ritorna tra le tendenze dell’estate il sandalo a granchietto, ovvero chiuso sul davanti proposto in nuances solitamente più accese e vivaci per mettere in risalto la calzatura.

Un altro modello dell’estate 2024 è semplice e pratico da indossare tutti i giorni, anche per lunghe passeggiate: il sandalo sportivo. Dalle tonalità più scure e facili da abbinare, puoi indossare il sandalo sportivo sotto pantaloncini a ciclista, shorts e abbigliamento sportivo.

Uno dei sandali più in voga dell’estate è un grande ritorno, ovvero il sandalo incrociato nella versione color cuoio o completamente nera. Bassi con tanto di laccio alla caviglia, puoi indossarli anche per un look da ufficio o anche per una passeggiata sul lungo mare.

Il modello a infradito in pelle è il sandalo perfetto per chi desidera un look minimal ed elegante allo stesso tempo, nella versione brown potrà rendere i tuoi look estivi ancora più chic. Le nuance su cui puntare sono sempre più scure, così da poter dare luce al look con accessori vari come borse, gioielli e accessori vari!