Ancora a lavoro? Ci salvano i look da ufficio in estate

Che tortura indossare l’abbigliamento da ufficio quando ci sono quaranta gradi all’ombra! Più o meno è questo il pensiero che fanno tutti coloro che devono recarsi a lavoro in ufficio in estate… tutti i giorni! Ma esistono soluzioni per sfoggiare look da ufficio alla moda, decorosi e allo stesso tempo comodi, leggeri e non impostati. Per questo abbiamo deciso di proporvi 3 idee per outfit da lavoro da indossare in ufficio d’estate!

Foto Unsplash | Icons8 Team

Gonna morbida longuette: slip skirt per l’ufficio

Le gonne longuette e le slip skirt sono tra i modelli di gonna più di tendenza della stagione. Nonché anche due dei tipi di gonna più adatti a realizzare un look da ufficio. Una slip skirt in raso, infatti, ha un taglio morbido e allungato (longuette, appunto), che le conferisce eleganza e raffinatezza. Scegliere colori chiari come il beige, il glicine, il bianco avorio può essere una buona idea per quanto riguarda il proprio look da ufficio. Magari in abbinamento a una blusa leggera e a un sandalo con zeppa.

Foto Asos

Coordinato in lino: il fresco da ufficio

Se si pensa estate non si può pensare al lino. Questo tessuto è infatti uno dei più freschi e traspiranti, ideale quando si vogliono indossare capi d’abbigliamento comodi e non opprimenti. Un esempio di look da ufficio in lino potrebbe essere un completo coordinato. Sia che si tratti di gonna e gilet o pantalone a palazzo con mini blusa, i capi coordinati sono tra i più di tendenza del momento. Nonché tra i più adatti al nostro outfit da ufficio. L’abbinamento ideale è quello coi sandali bassi in cuoio, oppure modello alla schiava con lacci alla caviglia.

Foto Shein

Abiti in jersey leggero: abbinamenti sporty chic da ufficio

Per chi ha la fortuna di lavorare in contesti meno formali, anche optare per un look sporty chic può essere una soluzione. Un’idea è abbinare un vestito cut out in jersey leggero a un paio di sneakers colorate: comodità assicurata! Optare per colori chiari come il verde salvia, il lilla, il rosa può conferire quel tocco giovanile e un po’ naive ai nostri look da ufficio.

Foto mango

In alternativa un abito dalle linee morbide, magari abbinato a una pantofola bassa modello mules. Proprio quello che ci serve per sollevare l’umore (e lo stile) a lavoro!