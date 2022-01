Facciamo un tuffo nell'infanzia con i gioielli naïf

Chi non ama ricordare gli abiti e gli accessori di quando eravamo bambine? Calzature, vestiti, borsette e accessori in colori moda brillanti e divertenti donavano un tocco di stile in più agli abbinamenti scelti dalla mamma. Oggi, grazie alla tendenza gioielli naïf inverno 2022, è possibile riprodurre quell’atmosfera spensierata e coloratissima. Lo sa bene Gigi Hadid, che nel suo ultimo post Instagram ha sfoggiato occhiali da sole a forma di cuore firmati Moschino e, per l’appunto, gioielli naïf delle più svariate forme e sfumature.

Gli accessori che piacciono alle celebrity: i gioielli naïf

Già prima di Gigi Hadid, tante altre celebrity hanno sfoggiato il nuovo trend gioielli-accessori naïf. Un esempio? La nostrana Chiara Ferragni, che durante gli scorsi mesi estivi non ha fatto altro che tentarci nell’acquistare collanine, catenine per il telefono e bracciali colorati e componibili. La moda ha però deciso di andare oltre, proponendoci maxi gioielli in resina o plastica dalle forme divertenti e colorate. Pensiamo ad esempio a farfalle, fiori, animaletti che tempestano gioielli e anelli tutti da abbinare!