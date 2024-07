Emporio Armani, 6 pezzi easy chic da acquistare ai saldi estivi 

Dal little black dress ai jeans effetto used alle ballerine slingback, 6 pezzi easy chic di Emporio Armani da acquistare ai saldi estivi approfittando degli sconti.

I saldi estivi, l’occasione perfetta per fare shopping e rinnovare il nostro guardaroba, sono arrivati anche da Emporio Armani, uno dei marchi di moda più riconosciuti e apprezzati a livello globale.

Fondato nel 1975 da Giorgio Armani, il brand ha saputo distinguersi fin dai suoi esordi per l’innovazione e la raffinatezza dei suoi capi ed è diventato sinonimo di eleganza, qualità e stile senza tempo.

6 pezzi di Emporio Armani da comprare ai saldi estivi

Emporio Armani è una linea giovanile e contemporanea, pensata per una clientela dinamica e cosmopolita. La filosofia del marchio si basa su un mix perfetto tra tradizione sartoriale e modernità: il brand offre collezioni che spaziano dall’abbigliamento casual a quello formale, inclusi anche accessori e calzature.

Con un design sempre all’avanguardia, Emporio Armani continua a influenzare le tendenze della moda internazionale, mantenendo sempre il suo inconfondibile stile: ecco quattro capi e due accessori da acquistare approfittando dei saldi estivi al 40%.

1) Il little black dress Emporio Armani

L’abito nero a tubino in jersey jacquard è un pezzo iconico che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Questo capo segue naturalmente la silhouette, donando uno stile sofisticato e versatile che si adatta a molteplici occasioni. L’emblematico motivo a lavorazione jacquard, che si dirama lungo tutto l’abito, crea una trama ad effetto maglia che esalta l’allure glamour e senza tempo.

La femminilità e l’eleganza di questo abito lo rendono perfetto per eventi formali e serate speciali. Acquistare questo capo di Emporio Armani durante i saldi estivi con uno sconto del 40% è un’opportunità imperdibile per aggiungere un tocco di classe al nostro guardaroba.

2) Emporio Armani, i jeans effetto used

I jeans J36 con vita media e gamba dritta sono un must-have per chi cerca un capo versatile e di tendenza. Il tessuto in denim effetto “used” conferisce a questi jeans un aspetto moderno e contemporaneo, mentre la vita media e la gamba dritta assicurano una vestibilità confortevole e stilosa.

Indossare un paio di jeans Emporio Armani è sinonimo di stile indiscusso. Sono un capo ideale per qualsiasi occasione, dal casual al semi-formale: approfittare del 40% di sconto durante i saldi estivi significa poter acquistare un capo di alta qualità a un prezzo conveniente, e arricchire il guardaroba con un pezzo intramontabile.

3) La t-shirt in jersey stretch

La maglia a maniche corte di Emporio Armani, disponibile in quattro colori (bianco, grigio, azzurro e nero), è realizzata in jersey stretch ottenuto da poliestere riciclato, una lavorazione che riflette l‘impegno del brand verso la sostenibilità. Questo capo versatile, grazie al filato, permette di avere una figura impeccabile in mille occasioni.

L’aderenza naturale del tessuto è esaltata dall’ampio scollo tondo che rende questa maglia perfetta sia per un look casual che per uno più formale. Acquistarla ai saldi estivi è un’occasione da non perdere per aggiungere al proprio guardaroba un capo ecologico e stiloso.

4) I pantaloni a gamba larga

Un altro capo da non farsi assolutamente sfuggire ai saldi sono i pantaloni Emporio Armani dl taglio della gamba molto ampio, che dona a questo capo un particolare effetto gonna pantalone. Disponibili in grigio e in blu notte, sono realizzati in un impalpabile tessuto di nylon creponné e caratterizzati da un elegante effetto plissé crinkle, ossia stropicciato, che dona matericità al tatto.

Con il giusto abbinamento questo capo può diventare un punto focale del tuo guardaroba. Per un look casual adatto a tutti i giorni abbinali a una T-shirt o a una camicia da infilare dentro i pantaloni per evidenziare la vita e bilanciare la silhouette ampia. Per un outfit più formale o professionale, adatto a eventi lavorativi, riunioni o pranzi d’affari, abbinali ad un blazer dal taglio affusolato che crei contrasto con la gamba ampia dei pantaloni. Completa il look con una camicia o un top elegante.

5) Le ballerine slingback

Le ballerine slingback a punta in nappa di Emporio Armani, disponibili in azzurro o beige, sono la scelta ideale per chi cerca calzature eleganti e confortevoli. Le linee grafiche ed essenziali, enfatizzate da colori pieni e puri, conferiscono a queste ballerine un’attitude young e sofisticata.

La struttura, definita da una silhouette caratterizzata da un gioco di pieni e di vuoti, le rende perfette per completare qualsiasi outfit. Realizzate in Italia, queste ballerine sono un esempio dell’eccellenza artigianale di Emporio Armani: i saldi sono un’opportunità unica per possedere un paio di calzature di lusso a un prezzo accessibile.

6) La borsa a mano Eagle All Over

La borsa a mano Eagle all over di Emporio Armani, disponibile in beige o in bianco e nero, è l’ideale per chi in una borsa cerca stile e praticità. È caratterizzata dal doppio manico, da una pratica tracolla regolabile e removibile, dal charm sagomato e dall‘iconica aquila stampata all over.

La comoda pouch interna in nylon con zip, che può essere fissata o rimossa dal corpo della borsa, aggiunge un ulteriore livello di praticità. Il carattere casual e la funzionalità di questa borsa la rendono perfetta per l’uso quotidiano, mantenendo uno stile sempre riconoscibile grazie al monogram con l’emblematica aquila.

Un pezzo da non lasciarsi assolutamente sfuggire ai saldi estivi per aggiungere alla propria collezione di borse un accessorio distintivo e funzionale.