Quando iniziano i saldi estivi 2024? Le date ufficiali per iniziare a fare shopping

È tempo di saldi, con l’arrivo dell’estate giunge anche il momento di fare un bel decluttering nell’armadio e acquistare capi di tendenza e must have di stagione. Quando iniziano i saldi estivi e quali sono le date in cui fare affidamento da nord a sud?

In Italia ogni anno è possibile fare acquisti sia online che presso i negozi fisici dei brand e delle maison a prezzi più convenienti. I saldi ti permettono di acquistare indumenti o accessori che avevi adocchiato a prezzi più bassi e risparmiare quindi un bel po’.

Le date, però, possono variare di regione in regione. Ecco quindi il giorno in cui potrai iniziare a fare shopping usufruendo dei saldi estivi!

I saldi estivi iniziano a luglio, date ufficiali regione per regione

La data di inizio saldi è uguale per tutte le regioni, a cambiare sarà il giorno in cui termineranno gli sconti. Tanti brand e maison di moda hanno iniziato a proporre già da qualche giorno alcuni dei loro capi d’abbigliamento più richiesti e accessori di tendenza a prezzi più bassi.

Son tante le attività che decidono di iniziare a proporre un assaggio dei saldi così da coinvolgere quanto prima i loro clienti. La data di inizio sarà quindi il primo sabato del mese di luglio, ovvero il giorno 6. Dureranno quasi tutta l’estate per molte regioni, per alcune termineranno invece a metà agosto.

Ecco l’elenco con il termine delle varie regioni:

Basilicata: 6 settembre

Calabria: 4 settembre

Emilia Romagna: 3 settembre

Friuli Venezia Giulia: 30 settembre

Lazio: 17 agosto

Liguria: 19 agosto

Lombardia: 3 settembre

Marche: 31 agosto

Molise: 3 settembre

Piemonte: 31 agosto

Puglia: 15 settembre

Sardegna: 3 settembre

Sicilia: 15 settembre

Toscana: 3 settembre

Umbria: 3 settembre

Valle d’Aosta: 30 settembre

Veneto: 31 agosto

Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige la data di inizio e di fine potrebbero variare. In Alto Adige dovrebbero iniziare il 19 luglio. Altre informazioni non sono state ancora rilasciate.

Porta attenzione ai tuoi brand preferiti perché potrebbero riservare degli sconti più alti a chi possiede la loro tessera fedeltà o è iscritto presso il loro sito online.

Inoltre, è importante sapere che un brand può proporre determinati sconti online e altri sconti presso i negozi fisici, quindi è sempre meglio valutare con attenzione se procedere con l’acquisto online oppure direttamente al negozio!

Inizia a creare la tua wishlist così da mettere nel carrello quanto prima i tuoi must di stagione, durante i saldi le taglie potrebbero andare a ruba!