Conservare solo ciò che emoziona e buttare via il resto senza ripensamenti, ma soprattutto organizzare gli spazi. E’ questa la filosofia abbracciata dalla scrittrice giapponese Marie Kondo, che con i suoi libri ha rivoluzionato il nostro modo di vivere la casa. Da qui nasce il concetto di decluttering, di cui abbiamo parlato recentemente. Tuttavia, prima di ordinare gli spazi di casa e decidere cosa tenere e cosa buttare, sarebbe bene dotarsi di scatole, appendiabiti e contenitori salvaspazio. Ne abbiamo scelti alcuni per voi: a nostro avviso, i più comodi ed economici per guadagnare spazio e tenere gli oggetti in ordine.

Scatole e cesti

Partiamo da scatole e cesti, che ci aiutano a tenere in ordine la casa, personalizzandola con un tocco di stile. Nel vasto assortimento Ikea ci sono scatole e cesti salvaspazio per tutti i gusti e in diverse misure, per esempio in vimini, in feltro e in legno leggero.

Foto Ikea

Accessori per cosmetici

Sempre nel catalogo Ikea, è possibile trovare scatole salvaspazio, vassoi, portatutto e cestini adatti per cosmetici e prodotti per l’igiene personale, senza tralasciare i funzionali e graziosi portagioie per gioielli. In questo modo, tutti gli accessori che vi servono la mattina saranno ben organizzati e a portata di mano.

Foto Ikea

Scarpiera

Non sapete più dove mettere le vostre scarpe? Se anche voi avete un guardaroba degno di Carrie Bradshaw, allora una comoda scarpiera salvaspazio è quello che fa per voi. Tra le più vendute su Amazon, compare la DEAR Portascarpe con dieci ripiani e una capacità fino a 27 paia di scarpe.

Portaspazzolini

Per iniziare la giornata con la il piede giusto, occorre un po’ di organizzazione, anche in fase di toilette. Tenete spazzolino e dentifricio in un portaspazzolini pratico e facile da pulire. In particolare, il portaspazzolini TISKEN Ikea è dotato di ventose che aderiscono perfettamente alla parete, senza bisogno di praticare fori nel muro.

Foto Ikea

Strumenti per organizzare i cavi

Cavi dietro la scrivania, cavi accanto al divano, cavi vicino al comodino: ogni angolo di casa sembra occupato da un groviglio di fili, difficili da districare e sgradevoli alla vista. Per riorganizzare i cavi di casa, Ikea ha ideato una serie di accessori che ci aiutano a tenere in ordine ogni ambiente di casa e lo spazio di lavoro. Dai raccoglicavi flessibili in plastica, a una scatola per nascondere i caricabatteria e un set di fermacavi.

Foto Ikea

Appendiabiti

Appendiabiti e cassapanche per mettere ordine anche nel guardaroba più indisciplinato. Si montano facilmente e si possono spostare dove vuoi, anche se lo spazio è poco, come la panca Ikea HEMNES, per organizzare gli asciugamani e altri articoli da bagno, oppure vestiti e ciabatte.



Foto Ikea

Contenitori per cassetti

Comodissimi anche gli organizer per cassetti, grazie ai quali non esisteranno più calzini spaiati o lingerie in disordine. Ideale per l’organizzazione di intimo, slip, reggiseno, calze e cravatte, il contenitore NEWSTYLE vi semplificherà la vita con i suoi appositi spazi, senza dover rovistare ogni mattina nel caos dei vostri cassetti.