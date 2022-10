Feng Shui: come disporre le piante in casa

Il Feng Shui è un’antichissima arte cinese che vuol dire, letteralmente, “vento e acqua” e che, applicata all’arredamento e all’architettura, insegna a raggiungere l’armonia tra la natura e l’ambiente in cui si vive.

Anche le piante sono importanti per arredare la casa seguendo i principi del Feng Shui: queste, infatti, contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante negli ambienti in cui vengono messe. Le piante assorbono l’energia in più e creano armonia. Naturalmente vanno sistemate nei posti giusti.

Il giusto posto di ogni pianta

Foto Pinterest

Nell’ ingresso possono essere sistemate piante da fiore : Violetta Africana , Ciclamino , Anthurium , Orchidea

possono essere sistemate : , , , In camera da letto sono ideali le f elci , così come la lavanda

sono ideali le f , così come la In salotto stanno bene le piante appese ai cestelli sospesi, mentre accanto alle apparecchiature elettroniche (televisione, stereo, lettori dvd…) vanno posizionate piante piccole

stanno bene le ai sospesi, mentre accanto alle elettroniche (televisione, stereo, lettori dvd…) vanno posizionate In cucina, naturalmente, stanno bene le piante aromatiche: via libera a basilico, rosmarino, salvia e menta che contribuiranno a profumare l’ambiente.

E’ importante ricordare che secondo il Feng Shui, le piante da sistemare in casa non devono avere spine, non devono essere trascurate o avere una chioma disordinata e trasandata. Infatti, le foglie e i fiori appassiti vanno eliminati subito perchè trattengono energia negativa.