Copiamo gli occhiali da sole Moschino di Gigi Hadid

Che Gigi Hadid sia una delle trend setter più influenti degli ultimi anni non c’è alcun dubbio. Che Jeremy Scott sia il direttore creativo più divertente del mondo della moda è altrettanto indubbio. Quindi che succede quando uniamo questi due ingredienti alla pozione magica? Si crea un’esplosione di tendenza perfetta per il nuovo anno! Gli occhiali da sole Moschino con montatura rosa pastello a forma di cuore indossati dalla modella nel suo ultimo post Instagram ne sono la prova!

Vintage e naive: lo stile di Gigi Hadid ci fa impazzire

Gli occhiali da sole grafici sono perfetti per sfoggiare uno stile inverno 2022 che ci apra già le porte dell’immaginazione verso la stagione calda. Perché diciamo la verità: chi non è in attesa che il freddo si trasformi in temperature più miti? A coronare il suo sguardo grafico con occhiali naive e primaverili, Gigi Hadid, ritratta dal celebre fotografo di moda Steven Meisel, aggiunge un look dal tocco vintage in colori moda rosa e giallo crema, fantasia pied de poule e capelli liscissimi e lunghi con maxi chignon alto. Cosa vogliamo di più? Forse i suoi gioielli naive e coloratissimi!