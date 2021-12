Occhiali da sole, la tendenza dell'inverno li vuole futuristici

Se pensate che gli occhiali da sole siano un accessorio solamente estivo sbagliate di grosso! Lo stile non va in vacanza e gli occhi hanno sempre bisogno di protezione, quindi perché non portarli anche nelle corte giornate invernali?

Alleati perfetti per l’after party, per i lunedì mattina impegnativi dove le occhiaie sembrano dominare il nostro make up ma soprattutto gli occhiali da sole sono il tocco di classe di ogni look. La tendenza di questo inverno è lo square frame: forme squadrate, spigolose e ovviamente oversize. Vi sono tornati in mente gli anni ’90? Bene!

Maxi occhiali: l’elemento immancabile dell’outfit

Ad ogni stagione il suo occhiale da sole: li abbiamo visti coloratissimi in primavera-estate e ora li amiamo giganti, con la montatura spessa e lenti scurissime. Insomma, l’accessorio perfetto per completare un outfit minimal o per dare quel pizzico di follia in più.

Tutte le nostre mamme li avevano nei favolosi Nineties, con le montature dai colori più disparati, e dobbiamo solo sperare che non li abbiano buttati: quanto sarebbe bello poter abbinare il nostro amore per il vintage e quello per la moda 90s?

Il modello squadrato è sicuramente un must, abbinabile con qualsiasi capo d’abbigliamento, elegante, raffinato, se vogliamo anche intellettuale. Il look top? Jeans bootcut, dolcevita nero – so classy – e cappello, completando il tutto con un cappotto di uno dei colori di tendenza di questo inverno.