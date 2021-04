Occhiali da sole super colorati per la primavera 2021

C’è un accessorio che, durante la bella stagione, deve sempre accompagnarvi nella vostra borsa: gli occhiali da sole. Rotondi o quadrati, retrò o super moderni, sostenibili e attenti all’ambiente, gli occhiali da sole ci fanno subito pensare alle belle giornate al parco, alla spiaggia e alle passeggiate in riva al mare.

Per la primavera 2021, in particolare, sono di tendenza gli occhiali super colorati e della forme stravaganti. Non possono mancare in fatti le tonalità fluo, ma anche i colori pastello, giocosi e perfetti da abbinare a tutti i vostri outfit primaverili.

Occhiali da sole: la parola d’ordine è colore

Se non siete riuscite ad acquistare i primi occhiali da sole proposti da Chiara Ferragni, colorati e super glamour, andati sold out in pochissimo tempo, non temete. Le proposte, infatti, sono tantissime, tutte da scoprire e da acquistare. Ecco i modelli che abbiamo selezionato per voi.

Hawkers, Fuchsia Lauper

Il modello proposto da Hawkers è super colorato e perfetto per la primavera. La montatura è rettangolare e sottile, in colore fucsia trasparente, e la finitura delle lenti è verde e super lucida. Inoltre, sono genderless, quindi pensati per tutti.

Foto Hawkers | Fuchsia Lauper

Zalando, Molo modello Soleil

Questi occhiali di sole sono super trendy e perfetti per tutte coloro che non vogliono rinunciare ad un tocco stravagante nel proprio outfit. Il modello proposto da Molo, disponibile su Zalando, è infatti a forma di fiore, con montatura in plastica sui toni del rosa, sia pastello che neon, e lenti olografiche.

Foto Zalando | Molo SOLEIL – Occhiali da sole

Feisedy, occhiali da sole in stile vintage con lenti colorate

Quest’anno si punta sul colore, non solo nella montatura. Gli occhiali proposti da Feisedy, disponibili su Amazon, sono in puro stile retrò con montatura sottile oro e lenti viola in grado di bloccare i raggi UVB e UVA.

Foto Amazon | FEISEDY Occhiali da sole ovali snelli vintage

Marc Jacobs, modello Marc

Questi occhiali da sole firmati Marc Jacobs probabilmente li avrete visti indossati da tantissime influencer su Instagram. Il modello, è realizzato in plastica rosa con dettaglio Marc by Marc Jacos su tutto l’occhiale. Super glamour e perfetti per una primavera iper colorata.

Foto Occhialando | Marc by Marc Jacobs

Versace, occhiali da sole rosa fluo

Il modello proposto da Versace, dal gusto super vintage, è realizzato in plastica rosa fluo con lenti nere e dettaglio del logo in oro sulle aste. Bellissimi, trendy e assolutamente da indossare per la bella stagione durante un aperitivo con le amiche o in spiaggia per essere super cool.

Foto Ottica San Marino | Occhiali da sole Versace

Polaroid, modello rosa con lenti arancio

Chiudiamo la nostra selezioni di occhiali da sole per la primavera 2021 con il modello proposto da Polaroid, con le lenti arrotondate in una bellissima tonalità di rosa e lenti polarizzate arancioni. Un modello semplice, ma che vi farà dire “wow!” allo stesso tempo.