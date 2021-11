Cosa c’è di meglio per rendere un look ancor più glamour, di un accessorio tanto semplice quanto essenziale nel guardaroba di ognuna di noi? Stiamo parlando ovviamente del cappello, elemento immancabile nell’autunno/inverno 2021: dal caldo beanie in lana al basco, ma anche lo sportivo con visiera fino ai modelli più strutturati.

Non possiamo davvero farne a meno e, come le scarpe, i cappelli non sono mai troppi nell’armadio. Una tendenza, questa, che non accenna a scomparire, forse perché dona quel tocco che rende gli outfit, anche quelli più semplici e casual, assolutamente chic.

Oltre a quelli visti sulle passerelle, sono le vip a mostrarci i modelli più interessanti della stagione e a fornirci gli spunti per creare abbinamenti originali e trendy. Prendiamo ispirazione da loro!

Il beanie in lana, per un look sporty chic

Alessia Marcuzzi dalle strade di Londra ci conquista con questo cappellino semplicissimo, caldo e morbido, perfetto per l’inverno.

Da sempre simbolo di comodità e dello streetwear, il beanie in lana ha da qualche tempo conquistato anche le passerelle di tutto il mondo. Grandi marche ne hanno rivisitato lo stile, ma una cosa è sicura: rimane il cappello d’eccellenza per superare il freddo.

Portare Parigi nel cuore…anzi, sulla testa!

Diciamolo chiaro e tondo: non esiste nulla di più romantico di Parigi. In fatto di stile, poi, la moda parigina è il non plus ultra dell’eleganza – seconda solo a quella italiana. Il basco è forse l’accessorio raffinato per eccellenza, capace di rendere indimenticabile ogni outfit femminile.

Abbinato a un cappotto lungo, come ci mostra Eleonora Petrella, ci ricorda moltissimo La fantastica signora Maisel e noi non possiamo non innamorarci subito di questo cappello.

Ma è Elodie a svelarci l’anima più dark di questo accessorio che, abbandonati i colori autunnali e vestendosi di nero, abbinato a una giacca in pelle, diventa subito rock.

Le grandi firme amano la visiera e noi con loro

Immancabile nel guardaroba di qualsiasi adolescente degli anni ’90 e Duemila, il cappellino con visiera è stato un vero e proprio must have e da Gucci a Ralph Lauren, i più grandi stilisti ne avevano un modello personalizzato. Oggi è tornato in auge e, anche se non lo vogliamo ammettere, già ci ha (ri)conquistato.

Laura Chiatti ne indossa uno di Gucci, brand bene in vista come sempre. Questo è un modello perfetto per il look di tutti i giorni, casual o sportivo che sia, quindi come faremmo a non amarlo?

Lo stile country e folk passa anche dal cappello

Emma Marrone mescola vari elementi per creare sempre outfit originali e personalissimi, che mostrino il suo carattere non indifferente. In questo caso a un look casual ha aggiunto un cappello strutturato, dal taglio maschile, che le conferisce un gusto un po’ folk che non ci dispiace affatto.

L’abbinamento è semplice ma d’effetto: un paio di jeans regular, un blazer over che è la grande tendenza di questa stagione e delle décolléte con tacco altissimo e plateau. Facile, no?