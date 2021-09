Spesso le appassionate di moda si chiedono come abbinare la giacca di pelle, un capospalla evergreen che torna un anno dopo l’altro a segnare le collezioni di abbigliamento più belle. Rientra tra i capi must have dell’autunno, quindi non potete perdervi tutti i consigli sui migliori look da sfoggiare con la giacca di pelle.

La leather jacket, conosciuta anche con il nome di chiodo, viene proposta in forme variegate, dai modelli in stile biker più simili a quelli indossati dai motociclisti, alle nuove versioni sfiancate e più raffinate contaminate con la struttura dei blazer. Scopriamo insieme quali sono i look più fashion da provare con la giacca di pelle.

Il look casual da giorno

Ogni giorno siamo travolte da mille attività da svolgere, a partire dal lavoro fino ad arrivare alle questioni familiari. Come rendere il proprio look da giorno in un outfit cool e trendy? La giacca di pelle entra in gioco in tutta la sua bellezza!

Giacca di pelle nera slim fit, perché sceglierla

Le biker jacket in particolare, con le loro strutture più grintose, sono perfette sui jeans boyfriend o all’interno di outfit in stile mannish più deciso. Ma potrete anche ottenere dei look più bon ton abbinando scarpe basse come le stringate o le ballerine ai jeans stretch e aggiungendo una leather jacket con revers dalla forma sfiancata.

Con le tendenze del momento è possibile indossare la giacca di pelle in maniera trendy e chic.

Total look? Meglio di no

Il total look, nonostante alcune influencer abbiamo deciso di sfoggiarlo anche quest’anno, sembrerebbe non essere super gettonato nelle passerelle delle famose Fashion Week. Anzi, no al total look in pelle, sì al look in total black! Abbinate il vostro modello ai pantaloni neri skinny, in tessuto o in denim, e a t-shirt e felpe nella stessa colorazione. Se volete, potrete rendere l’outfit più caratteristico puntando su accessori a contrasto, per esempio un paio di scarpe con tacco o di sneakers bianche o rosse, o una borsa pastello di piccole dimensioni.

Rendere l’outfit romantico con la giacca di pelle

Look romantici per appuntamenti galanti, eventi di lavoro dove è richiesto un look formale senza esagerare, quale migliori occasioni per decidere di sfoggiare la propria giacca di pelle? Se abbinata ad un giusto abito, una gonna e un paio di scarpe chic, uscirà fuori un outfit dal carattere dolce e allo stesso tempo sensuale…

Gonne da abbinare

La giacca di pelle dà il meglio di sé anche sulle gonne. Abbiamo già visto come abbinare la gonna di tulle e sappiamo ormai che una giacca di pelle è la scelta perfetta per dare ai look più romantici un tocco moderno e glamour. Anche le gonne corte si sposano alla perfezione con le giacche di pelle, dai modelli in denim a quelli in pelle, alle versioni plissettate che potrete indossare anche con stivali overknee o ankle boot stringati. Le gonne midi trovano in una giacca di pelle il mix ideale per acquisire un carattere più deciso e apparire così meno retrò. Ecco alcune foto da cui prendere l’ispirazione per il proprio outfit…

Non solo nero

Per un look più romantico, vi suggeriamo di scegliere una giacca in pelle colorata e abbinarla al vostro look. Specialmente se avete deciso di optare per colori neutri e delicati, potreste dare un tocco di luce all’outfit con una giacca in pelle marrone o, perché no, anche color verde o rossa.

Giacca di pelle, l’outfit da indossare all day long

Essendo un grande classico del guardaroba autunnale, la giacca di pelle può adattarsi ad ogni contesto. Come sta bene su un look casual, così può star bene su un look chic da indossare all day long con abiti e tacchi.

Vestiti da abbinare

Che sia primavera o autunno, il vestito è un capo d’abbigliamento a cui è impossibile rinunciare. Versatile, pratico e comodo, può essere indossato in ogni occasione e abbinato in mille modi differenti. Quali sono, però, gli abiti che si sposano perfettamente con la giacca in pelle? Prendete un paio di stivaletti e abbinate il vostro meraviglioso leather Jacket ad un vestito in maglia: il look finale vi sorprenderà nella sua semplicità!

Anche abiti colorati in boho style, semplici, lunghi o corti, o lo slip dress tanto di moda nell’ultimo periodo, possono essere indossati con una giacca in pelle se le temperature lo permettono. Durante un evento non troppo formale è possibile abbinare un abito elegante ad una giacca in pelle total black e un tacco.

I tacchi e la giacca di pelle

Come vi abbiamo accennato poco fa, la giacca di pelle si può indossare veramente con tutti i tipi di outfit. Dal più classico e casual al più elegante e chic, sono tante le foto da cui prendere ispirazione per il proprio look con giacca e tacchi. Questa tipologia di scarpe, inoltre, può essere indossata all day long: sotto i jeans, gonne midi o maxi, long dress o abiti mini, pantaloni e leggings. Ecco alcuni esempi.

Urban style, le tendenze del momento

Le tendenze del momento vedono la giacca in pelle in outfit urban style. Look originali e versatili, tipici di chi vive nelle grandi città: è così che vengono riconosciuti gli outfit in stile urban. Ma qual è il miglior modo di sfoggiare una giacca in pelle in pieno centro città?

Ankle boots abbinati

Gli outfit in stile sporty conquistano negli ultimi anni sempre più donne. Le blogger professioniste ci dimostrano ogni giorno che è possibile ottenere dei look curati abbinando la giacca di pelle ai pantaloni joggers, soprattutto se in toni scuri come il nero e il bordeaux, e ad ankle boots sia sulla tonalità del nero che del bianco. In questo caso aggiungete un felpa non troppo ampia o una t-shirt con stampa per darete un tocco più trendy all’outfit.

Un’altra idea cool adatta al periodo autunnale è indossare la giacca di pelle nera con sotto un semplice dolcevita e un jeans a vita alta, con ankle boots abbinati.