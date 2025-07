La Notte nel Cuore, anticipazioni: chi è il (vero) padre di Nuh e Melek? Sumru confessa

Nella prossima puntata de La Notte del Cuore in arrivo su Canale 5, Sumru confesserà il segreto su Nuh e Melek ma i gemelli non crederanno alle sue parole.

Gli appassionati della nuova soap opera serale di Canale 5 possono festeggiare perché, questa settimana, La notte nel cuore raddoppia. Dopo la puntata di martedì, la serie sarà trasmessa anche domenica sera, con tre nuovi episodi inediti ricchi di colpi di scena. E di grossi problemi per Sumru, che sta per essere messa praticamente alle strette dalla cognata Hikmet.

Nelle puntate precedenti, la donna si è recata nel paese di origine di Sumru e ha indagato sul suo passato, scoprendo il suo grande segreto. Ricattandola, Hikmet ha costretto Sumru a cederle la proprietà della sua parte di villa Sansalan e sarà proprio da qui che partiranno i nuovi episodi. Durante i quali la protagonista si vedrà costretta a rivelare a tutti la verità su Nuh e Melek, ma qualcosa andrà storto.

La Notte nel Cuore, anticipazioni 20 luglio: Sumru confessa la verità su Nuh e Melek

Domenica 20 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de La notte nel cuore. Una puntata che si rivelerà fondamentale poiché per Sumru arriverà il momento della verità. In seguito alla scoperta di Hikmet e sentendosi sempre più in gabbia, Sumru decide di confessare a tutti che Nuh e Melek, i gemelli approdati improvvisamente alla villa, sono i suoi figli.

La donna racconterà che i gemelli sono nati in seguito ad uno stupro del suo ex marito ed è per questa ragione che ha deciso di abbandonarli in fasce, allontanandosi da tutto e tutti, e distruggendo la sua precedente famiglia. Una versione che, però, non convince Nuh e Melek, che non credono alle parole pronunciate dalla loro madre biologica durante la cena in villa.

Dopo la confessione, però, tutto cambierà poiché Samet manterrà il punto e deciderà di cacciare via di casa la moglie, accusandola anche di un altro tradimento, avvenuto in passato. Sumru verrà costretta ad abbandonare le villa in compagnia della madre Nihayet, per la gioia di Hikmet, che si sentirà finalmente padrona della casa e inizierà a dettare leggi anche tra i vari domestici.

Insieme alle due donne, anche Nuh e Melek lasceranno la villa e torneranno alla pensione di Gulfidan, ma qui verranno rapiti da un gruppo di uomini misteriosi e per loro arriverà un momento durissimo. Dietro il loro rapimento ci sono Samet, Cihan ed Esat, convinti che i due ragazzi siano stati inviati alla villa da qualcuno, che li ha usati come spie per raggiungere i suoi scopi.