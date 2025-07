Altro che Mykonos! Scopri le 3 mete economiche (ma super trendy) dove tutte le ragazze stanno andando in vacanza quest’estate!

Chi ha detto che per andare in vacanza bisogna pagare un occhio della testa? O che esistano solo mete come la pur bellissima Mykonos?

Se sei giovane e vuoi andare in vacanza hai tante alternative. Io stessa me ne sono resa conto consultando un po’ di guide di viaggio e facendo qualche domanda in giro.

Sto per svelarti le 3 mete economiche ma super trendy per le tue vacanze. Quindi, prima di decidere impulsivamente di andare in vacanza presso la solita Mykonos o Ibiza, valuta queste mete alternative che potrebbero davvero lasciarti a bocca aperta.

3 mete economiche e gettonatissime per giovani ragazze

Le nuove regine dell’estate 2025 sono 3 destinazioni low-cost, perfette per giovani ragazze alla ricerca di divertimento, mare da cartolina e serate da ricordare (senza svuotare il conto in banca). Prepara il costume, carica lo smartphone e scopri le mete che stanno facendo impazzire TikTok e Instagram!

La prima è Saranda, in Albania, che qualcuno chiama persino “la nuova Ibiza”. Io non amo questi paragoni, ma capisco il motivo per cui lo dicono.

Sole, mare cristallino e locali aperti fino all’alba, ma a prezzi da sogno. Saranda, incastonata nella Riviera albanese, sta vivendo un vero boom tra le under 30.

Perché piace così tanto? Qui si trovano hotel e appartamenti moderni a partire da 20 euro a notte, spiagge da sogno come Ksamil che ricordano la Grecia ma costano la metà, e una nightlife sempre più internazionale, con beach party frequentati da ragazze e ragazzi da tutta Europa.

Come se non bastasse, si può mangiare benissimo spendendo meno di 10 euro. Un sogno, no? Ma non è l’unica città che ti consiglio di valutare per le tue vacanze.

Budva è la sorpresa di questa estate: piccola, chic e con un vibe che ricorda la Croazia pre-Instagram. Perfetta per chi vuole alternare relax e scatti da urlo senza dover ipotecare la borsa di design.

Qui trovi spiagge rocciose e acque trasparenti, perfette per foto pazzesche, una cittadella storica romantica ricca di locali super cute e discoteche sulla spiaggia dove ballare fino all’alba. E sì, è ancora una delle destinazioni più economiche d’Europa, ma non sappiamo se lo resterà a lungo.

Tenerife? No grazie, per quanto sia bella. Un’alternativa nelle Canarie è Lanzarote. L’isola vulcanica delle Canarie è sempre più amata dalle viaggiatrici giovani grazie a un mix irresistibile di natura, paesaggi lunari e spiagge chilometriche.

È facile da raggiungere grazie ai voli low cost attivi tutto l’anno da molte città italiane. Le sistemazioni boutique sono economiche e super Instagrammabili, mentre il clima perfetto 365 giorni l’anno regala un’estate praticamente infinita.

Lanzarote è anche l’ideale per chi cerca uno stile di vita più slow, tra yoga al tramonto, surf e trekking tra crateri e paesaggi mozzafiato. In fondo, non è detto che tutte le ragazze giovani siano amanti della discoteca e della nightlife. Ebbene, questo posto è per voi “alternative”!

Vuoi assicurarti di spendere ancora meno quando parti? Sappi che un’amica hostess mi ha svelato i trucchi per pagare di meno il bagaglio Ryanair! Ti consiglio di dargli un’occhiata, ti saranno di grande aiuto.