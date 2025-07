L’insalata con salmone affumicato è la mia ricetta jolly dell’estate, ci metto anche verdure e legumi per un piatto unico veloce e sfizioso

Un piatto unico delizioso che è pronto in pochi minuti e vi risolve il pranzo estivo, ecco come si esegue la ricetta dell’insalata con il salmone affumicato, zucchine grigliate e pesto!

Questa squisita insalata con salmone affumicato è davvero speciale e la potete considerare come una ricetta perfetta per un pranzo estivo sano e sfizioso, non si tratta di un piatto banale, tutt’altro, ha un sapore ben bilanciato che stuzzica le papille gustative.

Quando vi trovate a corto di idee e non sapete cosa portare in tavola ricordatevi di questa ricetta, anzi fate una cosa che vi sarà molto utile, salvate la pagina così potrete ritrovarla quando deciderete di prepararla.

Il ghiotto pranzo di oggi è facilissimo, andiamo subito a vedere come si realizza.

Per la ricetta dell’insalata con il salmone affumicato avrete bisogno di pochi ingredienti, prendete nota

Questa che vi proponiamo è una ricetta per un piatto unico se siete single, ovviamente se avete invitato degli amici dovete moltiplicare le dosi degli ingredienti per tutti i commensali.

Tenete presente che la cipolla di Tropea non ha bisogno di ammollo in aceto perché è dolce di suo, quindi la potete gustare cruda senza marinatura. Poi per la lattuga potete scegliere tra iceberg, che è più croccante, e romana, che è più tenera. Il pesto alla genovese, se lo fate voi è meglio ma se lo comprate sceglietene uno di qualità ottima.

Ingredienti per una persona

100 gr di salmone affumicato in fette

1 zucchina non troppo grande

1 cipolla rossa dolce di Tropea

2 cucchiai di pesto alla genovese con basilico

50 gr di pisellini surgelati

2 foglie di lattuga iceberg o romana

1 pizzico di sale fino

1 macinata di pepe nero

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

1 cucchiaio di succo di limone

Modalità di preparazione

Prima di tutto lavate la zucchina, la lattuga e la cipolla. Spuntate la prima e tagliatela a fette seguendo il verso della lunghezza, grigliate ogni fetta per una decina di minuti, girando a metà cottura. Salate e pepate, mettete da parte. Lessate i pisellini surgelati per venti minuti in acqua bollente leggermente salata. Scolate e lasciate raffreddare. Tagliate la cipolla rossa dolce di Tropea a rondelle dopo aver eliminato le foglie esterne. Ora componete il piatto, disponete le foglie di lattuga su un piatto, adagiate sopra le fette di salmone affumicato, le fette di zucchine grigliate e gli anelli di cipolla. Cospargete il tutto con i pisellini bolliti e terminate con il pesto di basilico sparso un po’ dappertutto. Condite con un filo di olio extra vergine di oliva e di succo di limone.

Il vostro piatto di insalata con il salmone è pronto per essere servito e gustato, avete visto che ricetta facile? Non potete non provarla! E se volete gustare un altro piatto freddo sfizioso provate la ricetta del sushi con salmone affumicato.