In poche mosse puoi preparare un sushi fatto in casa come quello del ristorante

Per stupire la famiglia con una cena in stile ristorante giapponese, potresti proporre loro il sushi preparato con il salmone affumicato. Una ricetta facile e veloce apprezzata anche dai bambini, realizzare il sushi in casa non è così complicato, l’importante è seguire alcune accortezze per un’ottima riuscita del piatto.

Ti spieghiamo step by step come preparare il sushi per la prima volta, recupera del salmone affumicato e qualche ingrediente che potrai trovare nel reparto del supermercato dedicato alla cucina orientale!

Come preparare il sushi con il salmone affumicato

Potrebbe sembrare una ricetta difficile da preparare, in realtà può essere preparata anche da chi è alle prime armi in cucina. Per non commettere errori ti suggeriamo di seguire il procedimento qui sotto nel dettaglio evitando di saltare i vari passaggi. Ogni step è fondamentale per una buona riuscita del sushi fatto in casa!

Recupera i fogli di Alga nori, ingrediente essenziale per la preparazione del sushi. Dopodiché andremo a farcire il sushi con salmone affumicato e un avocado, quest’ultimo ingrediente puoi anche ometterlo. Ecco, quindi, come preparare il sushi!

Ingredienti

200 gr di riso basmati

1 cucchiaio di zucchero bianco

200 ml di acqua

2 cucchiai colmi di aceto di riso

120 gr di salmone affumicato

1 avocado

3 fogli di alga nori

salsa di soia q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è cuocere il riso basmati, quindi segui le istruzioni riportate sulla confezione e metti da parte il riso cotto. In un pentolino porta ad ebollizione lo zucchero e l’aceto di riso, quindi incorpora la miscela appena ottenuta al riso basmati cotto che hai messo da parte. Amalgama per bene con un cucchiaio. Prendi l’avocado e taglialo a fettine dopo averlo pulito per bene. Per poter preparare il sushi dovrai avere con te una stuoia di bamboo, quindi ricoprila con della pellicola da cucina e posizionaci sopra il foglio di alga nori. Farcisci il foglio con il riso freddo, aggiungi le fettine di salmone affumicato e l’avocado che hai tagliato in precedenza. Arrotola il tutto e ripeti nuovamente l’ultimo step per terminare tutti gli ingredienti. A questo punto dovrai mettere il sushi almeno per 2 – 3 ore in frigorifero, poi dovrai tagliarlo a fettine con un coltello bagnato e portare in tavola il sushi di salmone affumicato accompagnato da una ciotolina di salsa di soia!

Per una cena orientale, ti consigliamo di preparare anche gli involtini primavera, con la nostra ricetta otterrai un antipasto coi fiocchi!