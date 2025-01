Involtini primavera croccanti: la ricetta semplice e gustosa per prepararli a casa facilmente

Gli involtini primavera sono un antipasto versatile e particolarmente sfizioso, che si sposa alla perfezione con moltissime occasioni. Se siete amanti della cucina asiatica o desiderate sorprendere i vostri ospiti, famiglia e amici con qualcosa di speciale, questa ricetta è ciò che state cercando.

Facili da preparare e saporiti, sono croccanti con un ripieno ricco di sapori. Scopriamo la ricetta semplice e gustosa per preparare a casa, facilmente, gli involtini primavera croccanti.

La ricetta originale degli involtini primavera cinesi con ingredienti come verdure e sfoglia

C’era un tempo in cui gli involtini primavera venivano preparati soprattutto durante il Capodanno cinese, ovvero l’inizio della primavera. Questo è il motivo per cui si chiamano così. Esistono diverse varianti di questo antipasto della cucina cinese. Quella originale è una ricetta vegetariana, che prevede l’utilizzo di verdure come carote, cipolla, germogli di soia e cavolo. Ovviamente, è possibile aggiungere ingredienti a proprio piacere, ma la versione vegetariana è quella tradizionale. La ricetta originale degli involtini primavera cinesi è facile da preparare. La preparazione richiede mezz’ora, mentre la cottura venti minuti. Ecco gli ingredienti per 8 involtini.

Ingredienti:

8 sfoglie per involtini primavera

60 grammi di carote

50 grammi di cipolle bianche

300 grammi di cavolo cappuccio

Germogli di soia q.b.

Olio di semi di arachide o di girasole q.b.

30 grammi di vino di riso

Sale fino q.b.

Albumi q.b.

Pepe q.b.

Salsa agrodolce o piccante q.b.

Preparazione:

Per preparare gli involtini primavera, scongelate le sfoglie per involtini primavera. Coprite, quindi, le sfoglie con un canovaccio inumidito così che queste non si secchino. Mondate il cavolo cappuccio, le carote, le cipolle e tagliate tutto a listarelle. Scaldate il wok a fuoco alto, per versare cipolle e olio di semi. Soffriggete per due minuti e, poi, unite cavolo cappuccio, carote, sale, vino di riso e pepe. Fate saltare le verdure per circa 5 minuti, così che risultino cotte. Mettete le verdure in un colino per eliminare il liquido in eccesso. Disponete le sfoglie, una a una, riempiendole nella parte inferiore. Piegate, quindi, l’angolo basso verso l’alto, arrotolando e piegando gli angoli laterali verso il centro. Una volta fatto ciò, arrotolate gli involtino dal basso verso l’alto, chiudendo la sfoglia con un po’ di albume. Scaldate di nuovo il wok e versate altro olio di semi, fino a raggiungere 180°. Abbassate il fuoco e friggete gli involtini, girandone i lati e dorandoli. Scolateli e metteteli su della carta da cucina per poter assorbire l’olio. Accompagnate il tutto con salsa agrodolce o salsa piccante.

Come detto, potete aggiungere anche i germogli di soia. Il consiglio è quello di consumare gli involtini caldi o conservarli, una volta raffreddati, in frigorifero per massimo un giorno. Scoprite anche le ricette di antipasti come i vol au vent con la salsa tonnata e la sfoglia con spinaci.