Con la sfoglia e gli spinaci puoi preparare un antipasto velocissimo e fare un figurone

Come preparare un antipasto veloce con pasta sfoglia e spinaci? Ecco la ricetta facile e sfiziosa per arricchire un buffet!

La pasta sfoglia in frigorifero è una salvezza, non solo ti permette di preparare una cena dell’ultimo minuto, torna anche utile come base di tantissime preparazioni differenti.

Per ottenere un antipasto veloce potresti preparare la pasta sfoglia con gli spinaci e ottenere così una torta salata da mettere in tavola anche fredda. Ecco quindi la ricetta da seguire passo dopo passo per un risultato a dir poco sfizioso!

Come preparare un antipasto veloce con pasta sfoglia e spinaci

La pasta sfoglia con gli spinaci sono un antipasto veloce da preparare anche last minute. Se hai degli ospiti a cena che hai invitato all’improvviso puoi sempre preparare gli spinaci, anche surgelati, unirli ad altri ingredienti e ottenere così un perfetto ripieno per la sfoglia.

La preparazione è velocissima, ti spieghiamo step by step come fare. Inoltre puoi decidere se preparare una torta salata unica o delle mini porzioni per arricchire un buffet.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

500 gr di spinaci freschi o surgelati

1 uovo

250 gr di formaggio spalmabile

1 pizzico di sale

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

Procedimento

Per poter preparare la torta rustica con la base di pasta sfoglia dovrai preparare come prima cosa gli spinaci. Quindi lavali sotto l’acqua corrente, poi strizzali per bene e mettili da parte. Nel frattempo metti a bollire l’acqua in una pentola abbastanza grande, quindi quando raggiunge il bollore versa gli spinaci freschi o surgelati e lasciali sbollentare per circa 5 minuti. Scola gli spinaci, lasciali scolare per bene così da rimuovere l’acqua in eccesso. In una padella metti a rosolare lo spicchio d’aglio con dell’olio extra vergine di oliva, quindi unisci gli spinaci e lasciali insaporire per qualche minuto. Aggiusta di sale e spegni la fiamma. Tira fuori il rotolo di pasta sfoglia dal frigorifero e lascialo a temperatura ambiente per circa 5 minuti prima di stenderlo. Dopo aver steso il rotolo di sfoglia dovrai bucherellare la sua superficie con dei rebbi di una forchetta. In una ciotola unisci gli spinaci cotti, aggiungi il formaggio spalmabile e l’uovo. Mescola con una forchetta fino ad ottenere un composto ben amalgamato, poi versalo sopra la base di pasta sfoglia che avrai posizionato all’interno di una tortiera. Chiudi i bordi verso l’interno e inforna a 180 gradi per circa 25 – 30 minuti. Tira fuori l’antipasto veloce con pasta sfoglia e spinaci e lascia raffreddare prima di portare in tavola!

