Antipasto finger food pronto in meno di 10 minuti, i vol au vent con la salsa tonnata li divorano sempre tutti

Farciti e pronti in meno di 10 minuti, ecco come preparare i vol au vent con la salsa tonnata per il tuo antipasto di Natale perfetto!

Cerchi idee per un antipasto dell’ultimo minuto? Con i vol au vent già pronti puoi sbizzarrirti con le ricette finger food e portare in tavola un antipasto coi fiocchi! Ti basterà preparare la salsa tonnata e il gioco è fatto.

Come ottenere quindi un antipasto super veloce? Rimedia dei vol au vent che trovi in qualsiasi supermercato, prepara la salsa e farcisci il tutto nel giro di qualche minuto. Il risultato ti regalerà tantissima soddisfazione! Di seguito trovi la ricetta da seguire passo dopo passo.

Come preparare i vol au vent salsa con salsa tonnata, la ricetta facile e veloce per un antipasto sfizioso

La ricetta dei vol au vent con salsa tonnata può tornare utile in tantissime occasioni, come ad esempio per l’antipasto di Natale. Per chi ha poco tempo o semplicemente non ha voglia di trascorrere troppo tempo in cucina, questa è la ricetta perfetta. In meno di 10 minuti potrai servire un antipasto che piacerà sicuramente a tutti!

Se hai un po’ di tempo a disposizione e solamente un rotolo di pasta sfoglia in frigorifero, puoi sempre preparare i vol au vent in questo modo: ricava dei piccoli dischetti di sfoglia con l’aiuto di un coppapasta (anche una tazzina andrà più che bene), poi prendine metà e bucali al centro così da ricavare dei cerchi bucati per i bordi; posiziona quindi i cerchi bucati sopra il disco intero e inforna.

Per il procedimento spiegato nel dettaglio non perdere la nostra ricetta dei vol au vent fatti in casa con la pasta sfoglia!

Ingredienti

20 vol au vent

200 gr di tonno sott’olio

2 uova

1 cucchiaio colmo di capperi

1 limone

1 pizzico di sale

30 ml di olio extra vergine di oliva

Procedimento

La prima cosa da fare sono le uova sode. Quindi mettile in acqua per circa 8 minuti, poi scolale e lasciale raffreddare in acqua fredda. A questo punto dovrai dissalare i capperi, quindi sciacquali con cura sotto l’acqua corrente. Asciugali con della carta assorbente e mettili all’interno di un mixer. Aggiungi il tonno che avrai lasciato sgocciolare per qualche minuto, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e le uova sode che avrai tagliato in piccoli pezzi. Aggiungi l’olio extra vergine di oliva e inizia a tritare il tutto. Dovrai ottenere una salsa densa e cremosa. Prendi i vol au vent e farcisci con la salsa tonnata che hai appena ottenuto!

Per un procedimento ancora più veloce puoi preparare la classica salsa con tonno e maionese. Quindi unisci il tonno sgocciolato alla maionese, amalgama per bene e farcisci i tuoi vol au vent!