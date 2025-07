Il Paradiso delle Signore, spoiler settembre: addio Tancredi, terremoto alla GMM

Di soap che stanno intrattenendo il pubblico, nel corso di questa estate, ce ne sono tante. I telespettatori di Rai1, però, non possono fare a meno di attendere la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Si tratta del capitolo numero 10 della serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta, che tornerà regolarmente a settembre dopo il consueto stop del mesi estivi.

Le riprese dei nuovi episodi sono partite a fine maggio, poche settimane dopo la fine della messa in onda della stagione 9. Gli attori sono tornati sul set, pronti a scrivere nuove pagine di una storia che tiene incollati alla tv milioni di telespettatori da ormai tanti anni. Telespettatori che ritroveranno in scena Tancredi di Sant’Erasmo, ma attenzione: per lui non ci sono buone notizie in arrivo.

Il Paradiso delle Signore, spoiler settembre: si mette male per Tancredi di Sant’Erasmo

Non è stato un finale di stagione positivo, per Tancredi di Sant’Erasmo, quello andato in onda a maggio su Rai1. Al termine del nono capitolo de Il Paradiso delle Signore, l’editore ha dovuto rivelare tutta la verità circa il furto del modello creato da Botteri. È stato proprio lui ad utilizzare Rita come spia, per arrecare un grave danno alla concorrenza del Paradiso. Un piano inizialmente riuscito, ma le intenzioni diaboliche del nipote di Adelaide sono venute a galla, mettendolo in una situazione critica.

Nel finale di stagione, Tancredi ha dovuto affrontare Rosa Camilli, che non ha nascosto la sua profonda delusione. La venere aveva deciso di lasciare il lavoro al Paradiso per iniziare una collaborazione esclusiva con Tancredi, ma tutto è saltato dopo la scoperta circa il suo coinvolgimento nel furto. Rosa ha deciso di lasciare Milano (seppur temporaneamente) e, di conseguenza, il lavoro con Tancredi.

I guai, per Sant’Erasmo, però non sono finiti, poiché nelle puntate di settembre dovrà affrontare nuovi cambiamenti poco piacevoli. Nonostante non sia stato denunciato da Marcello Barbieri, che ha deciso di ‘risparmiarlo’, Tancredi non potrà continuare ad esercitare il suo ruolo alla Galleria Milano Moda. Gli spoiler rivelano che alla guida della GMM ci sarà Odile, la figlia di Adelaide. E di Umberto.

La ragazza si rivelerà all’altezza di un ruolo di punta nell’azienda, ma continuerà a non sapere la verità circa il suo padre biologico. Guarnieri manterrà la promessa fatta alla contessa e non rivelerà ad Odile di essere il suo vero padre, ma per quanto tempo ancora potrà mantenere il segreto? Senza dubbio, questo sarà uno dei misteri più intricati della nuova stagione del Paradiso.