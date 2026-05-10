Tre tecniche per togliere lo smalto semipermanente (senza distruggere le unghie)

Lo smalto semipermanente resiste fino a tre settimane perché i suoi polimeri si legano alla cheratina dell’unghia. Toglierlo significa rompere quel legame senza asportare anche gli strati superficiali della lamina.

La regola d’oro è una: mai strappare. La pazienza è l’unico strumento che non deve mancare. Le tre tecniche efficaci prevedono tutte l’uso di acetone puro (non solvente per unghie profumato) e un tempo di posa adeguato.

La differenza sta nel materiale che usi per avvolgere le dita e nel metodo di applicazione. La più rapida richiede pochi minuti ma attenzione, la più lenta è la più delicata per unghie fragili. Scegli in base al tuo tempo e alla salute delle tue unghie.

La tecnica classica: cotone e stagnola

È la più diffusa, quella che si vede nei saloni. Tagli dieci pezzi di cotone idrofilo della dimensione di una falange. Imbevili di acetone puro, senza eccedere. Appoggia un batuffolo su ogni unghia, poi avvolgi ciascun dito con un pezzetto di stagnola (o usa le apposite clip in silicone). Lascia agire per 10-15 minuti. L’acetone vaporizza sotto la stagnola e ammorbidisce il polimero.

Trascorso il tempo, premi lo stagnola contro l’unghia e sfila via il cotone: lo smalto dovrebbe venire via a scaglie. Se resiste, non forzare: ripeti per altri 5 minuti. Usa un bastoncino d’arancio (non metallico) per sollevare i residui, senza raschiare la lamina. Questa tecnica funziona su tutti i tipi di semipermanente, ma secca molto le cuticole. Applica olio di mandorle dopo il trattamento.

La tecnica rapida: la lima elettrica o moules

Per chi ha dimestichezza con gli strumenti, il metodo più veloce è rimuovere meccanicamente il top coat con una lima a grana fine (180/240). Non serve arrivare alla base colorata: basta rompere lo strato lucido superficiale che sigilla il polimero. A questo punto, applicalo acetone con un batuffolo massaggiando delicatamente per qualche minuto.

Lo smalto si sfalderà subito. In alternativa, esistono moules già impregnati (dischetti con acetone e olio) che si fissano con un adesivo e si lasciano agire pochi minuti. Attenzione: la lima elettrica è per professionisti; usata da mani inesperte scava solchi nell’unghia. Meglio la lima manuale.

La tecnica più delicata: l’olio e l’acetone riscaldato

Se le tue unghie sono già fragili o assottigliate, scegli il metodo lento ma sicuro. Scalda una piccola ciotola di acqua calda (non bollente). Metti una seconda ciotola più piccola con acetone dentro quella calda, per intiepidirlo. L’acetone tiepido è più penetrante. Immergi le dita direttamente nell’acetone tiepido per 5 minuti, poi tampona. Ripeti fino a 3 volte.

Lo smalto si ammorbidirà gradualmente. Applica olio di ricino o vitamina E prima del trattamento per proteggere la cuticola. Questa tecnica richiede più tempo (20-30 minuti) ma è l’unica che non disidrata la lamina. Dopo ogni rimozione, lascia le unghie a riposo almeno una settimana prima di riapplicare il semipermanente. E usa una base fortificante. Le unghie ringrazieranno.