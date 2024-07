Pesto alla genovese, la ricetta tradizionale per i tuoi piatti estivi

Come preparare il pesto alla genovese seguendo la ricetta tradizionale? Ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire!

Fresco e leggero, ideale per condire piatti caldi o freddi, il pesto alla genovese è una delle ricette più ricercate nel periodo estivo. Composto da foglie di basilico, parmigiano, olio extra vergine di oliva, pinoli e per seguire la ricetta originale anche uno spicchio d’aglio e del pecorino, preparare il pesto alla genovese fatto in casa è davvero molto semplice.

Lo trovi facilmente nei supermercati di ogni tipo, ma quanto è soddisfacente preparare il pesto con le proprie mani? Anche chi è alle prime armi in cucina potrà portare a tavola un piatto a dir poco delizioso, segui passo dopo passo la nostra ricetta e i complimenti per il pranzo non tarderanno ad arrivare!

Quali sono gli ingredienti per preparare il pesto di basilico alla genovese

Per poter preparare il pesto è doveroso avere in cucina uno strumento ben preciso: il mortaio di marmo, che ti permetterà di ottenere un pesto denso e cremoso. In alternativa puoi utilizzare un frullatore a immersione, il quale ti aiuterà ad ottenere una consistenza molto simile a quella originale.

Ecco, quindi, le dosi per condire più o meno 2/3 piatti di pasta.

Ingredienti

100 gr di basilico

50 gr di parmigiano reggiano

50 gr di pecorino

20 gr di pinoli

80 ml di olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

1 pizzico di sale

Procedimento

Il primo step da fare è lavare le foglie di basilico, poi asciugale con cura con l’aiuto di uno strofinaccio evitando di rovinarle. Prendi il mortaio di marmo e inserisci all’interno lo spicchio d’aglio privato dell’anima, puoi anche omettere questo tipo di ingrediente se preferisci un pesto senza aglio. Quindi lavora l’aglio fino ad ottenere una cremina. Aggiungi i pinoli, lavora nuovamente gli ingredienti con l’aiuto del pestello di legno. Unisci le foglie di basilico, il pizzico di sale e lavora nuovamente il composto. Dovrai ottenere una crema. Aggiungi il parmigiano grattugiato, il pecorino e procedi allo stesso modo. Incorpora l’olio extra vergine di oliva e lavora fino ad ottenere la consistenza classica del pesto. Il pesto alla genovese è pronto per poter essere utilizzato come condimento!

Con il pesto puoi preparare uno dei primi piatti facili e veloci perfetti per l’estate! Puoi anche arricchire il condimento con pomodori secchi, pomodori freschi, tonno o pancetta!