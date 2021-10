Il folk passa a colpi di cardigan: ecco i modelli di tendenza

Ecco tutto quello che le fashion addicted non possono non sapere sulla tendenza cardigan per l’Autunno Inverno 2021 2022: quali modelli sono i più glam? E come indossarli? Ecco i nostri suggerimenti.

Cardigan di tendenza: come abbinarli

Non tutti amano l’inverno, ma una cosa è certa: l’arrivo della stagione fredda significa anche goderci il calore e la comodità dei capi in maglia. Ad esempio i cosiddetti gilet del nonno o i cardigan… e senza mai rinunciare allo stile. Chi, infatti, non ha nell’armadio almeno un modello di cardigan? Che si tratti di tagli corti o lunghi, di modelli con cintura in vita, slim, oversize, in colori neutri di tendenza o colorati non importa. Il cardigan può essere abbinato a look da giorno adatti all’ufficio e alle commissioni, ma senza rinunciare a un tocco glam.

Quali sono i cardigan più alla moda da scegliere?

Tra tutte le tendenze dell’autunno, quella folk che attinge al mondo di frange, pattern che ricordano il Sud America e patchwork si sposa alla perfezione con il trend cardigan. In particolare l’autunno 2021 fa suoi i capi in maglia oversize, con stampe geometriche, colori a contrasto o fantasie etno-chic che non riescono più a rinunciare al comfort provato durante i giorni di smartworking in lockdown. Ecco come indossare il cardigan e quali modelli non lasciarsi scappare!

Cardigan oversize colorati: come Dixie

I cardigan oversize sono emblema di comfort e stile allo stesso tempo. Questo cardigan oversize Dixie, ad esempio, coniuga i motivi geometrici romboidali ai colori a contrasto come il rosso corallo e il marrone caramello e alla taglia oversize. Ottimo da abbinare a un paio di mocassini femminili, e a un jeans modello bootcut.

Foto Dixie

Tendenza cardigan etno chic: Only

Se vi piacciono le fantasie etnochic e i colori chiari, allora questo cardigan con frange firmato Only fa al caso vostro. Si tratta di un modello ad accappatoio, da usare come soprabito nelle mattine più tiepide dell’autunno. Magari abbinato a un paio di stivali alti!

Foto Zalando

Cardigan a motivi geometrici

Tra le tendenze dell’Autunno-Inverno 21/22 vi sono anche i motivi geometrici e le stampe che riportano motivi a righe, a triangoli e chi più ne ha più ne metta. Un esempio è questo cardigan firmato Vicoli che trovate su Yoox, disponibile sia in bianco e marrone che in bianco e nero.

Foto Yoox

Pronte a godervi un Autunno al caldo con il vostro cardigan preferito?