Stivaletti da neve: lo sapevi che puoi metterli anche in città?

Gli stivaletti da neve sono tra le calzature più glam della stagione e la buona notizia è che possiamo metterli anche in città.

Nel mondo della moda sono tantissimi i capi di abbigliamento, gli accessori o le calzature nati per uno scopo e poi evolutisi in modelli di uso comune. Pensiamo ad esempio ai pantaloni cargo, nati negli anni ’30 in ambito militare e parte integrante delle divise dei soldati.

Oppure pensiamo alle scarpe Mary Jane, ispirate a un fumetto dei primi ‘900 e poi divenute il modello di calzatura più longevo che conosciamo!

E sempre parlando di calzature si può far riferimento a un altro modello nato per uno scopo ben preciso (camminare sulla neve, magari dopo aver sciato) e divenuto oggi uno dei trend moda da seguire: gli stivaletti da neve.

Scarpe da neve in città: scegli tra trapuntate, stringate, in pelo o tessuto tecnico

Qualche anno fa, infatti, non avremmo mai pensato di indossare i Moon Boot in città. In seguito, anche grazie all’avvento delle scarpe Ugg ispirate alla passione per il montone tipica di alcuni australiani, gli stivaletti imbottiti sono diventati di gran moda.

Eppure bisogna mettere in evidenza una differenza sostanziale tra le scarpe da neve e gli Ugg: le prime sono pensate per resistere all’acqua, mentre le altre tendono a bagnarsi piuttosto facilmente. Ma torniamo a noi!

Durante questa stagione autunno – inverno sfoggiare un paio di stivaletti da neve in città è sicuramente alla moda: si va dai modelli trapuntati a quelli stringati, da quelli in tessuto tecnico a quelli foderati di eco-pelliccia.

Stivaletti da neve: dai modelli luxury a quelli low cost, ce n’è per tutte le tasche

Le calzature da neve, infatti, coniugano funzionalità, comodità ed estetica. Tra i brand più noti possiamo annoverare sicuramente Moon Boot, Moncler, Ugg, The North Face, Dr. Franklin. Ma anche marchi più alla portata di tutti come Dechatlon o i brand di fast fashion che non possono esimersi dal proporci modelli di tendenza.

Ma qual è il modo giusto di abbinare queste scarpe? Gli stivaletti da neve sono adatti soprattutto ai look da giorno, casual e confortevoli. Non è raro vederli abbinati a jeans, tute o capi di abbigliamento in tessuti tecnici.

Tutto sta nel saper scegliere i giusti abbinamenti di colore: un’idea può essere optare per un look total white, oppure per sfumature di colore che richiamano il vasto mondo dei marroni e dei beige.