Scarpe Mary Jane: come abbinarle per avere un look super chic

Le Mary Jane figurano tra i più intramontabili modelli di scarpe e il fatto che questo inverno siano di nuovo di tendenza ne è la prova.

La storia delle scarpe Mary Jane inizia oltre un secolo fa, per la precisione durante gli anni a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

All’epoca un fumetto scritto da Richard Felton Outcault, Yellow Kid, era particolarmente in voga e aveva per protagonisti due bambini: Mickey Dugan e la sua migliore amica Mary Jane.

Ma cosa ha a che fare un fumetto con un paio di scarpe? Ebbene, i due bambini, nelle strisce, indossavano sempre lo stesso tipo di calzature: basse, dalla punta stondata e con un cinturino sul collo del piede.

Dato il grande successo del fumetto, a un certo punto l’azienda Brown Shoe Company si accaparrò i diritti delle scarpette e cominciò a produrle, ottenendo enorme seguito. Un seguito così grande che non si è mai arrestato.

Scarpe Mary Jane: dai fumetti ai piedi di ogni fashion addicted

Ad oggi le Mary Jane si sono evolute da “semplici” scarpe per bambini e sono divenute calzature declinate e declinabili in decine di modi.

Le troviamo con tacco alto o basso (ma attenzione, deve essere tassativamente quadrato!), con uno o più cinturini, con la punta quadrata o arrotondata e in molte sfumature di colore e fantasie.

Ma un punto rimane fermo: si adattano a molti tipi di look e, soprattutto, sono sempre in tendenza. Questo autunno – inverno, ad esempio, vanno abbinate a calze o calzettoni e conferiscono un tocco chic e bon ton a ogni outfit.

Come abbinare le scarpe col cinturino: 2 idee di look da provare

Un look da sfoggiare con un paio di Mary Jane a punta quadrata, ad esempio, potrebbe prevedere calze rosse (anch’esse di tendenza durante questa stagione) e gonna a balze, camicia con maxi colletto e maglione oversize, magari in lana a pelo lungo.

Per un tocco di stile in più si possono aggiungere dei calzettoni sopra alle calze e giocare con accessori in tinta o a contrasto.

In alternativa si può optare per un look che strizzi l’occhio agli anni ’70: abbiniamo dunque Mary Jane a jeans a palazzo con vita alta, bluse o camicie in raso o seta (magari in colori caldi come il nuovo Colore Pantone 2024 Peach Fuzz) e blazer avvitato in velluto, a costine o pettinato.

Che si tratti del giorno o della sera non farà differenza: le Mary Jane sono adatte a tutte le occasioni… e inoltre sono molto confortevoli!