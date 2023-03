Le Mary Jane sono le scarpe su cui puntare in primavera

Quando si parla di scarpe di tendenza per la primavera estate le uniche vere regine di stile sono loro, le inimitabili Mary Jane che tornano in auge in questo 2023 e non c’è da stupirsi! Comode, versatili e dalle vibes retrò rendono gli abbinamenti un gioco da ragazzi ammantando i nostri look di un fascino davvero insuperabile. Queste scarpe prendono il nome da un personaggio di un fumetto americano, Mary Jane Watson, e si distinguono per il caratteristico cinturino sulla parte superiore del piede, ma ne esistono infinite versioni adatte a qualsiasi look.

Le abbiamo viste in passerella e indossate da attrici, cantanti, influencer e vip e ora finalmente possiamo comprare il nostro modello preferito di Mary Jane: scegliamo il più cool!

Raffinate, grunge, bon ton e vintage…tutto in una sola scarpa con le Mary Jane

Cosa potrebbe mai accomunare un’icona di stile come l’intramontabile Greta Garbo alla controversa Courtney Love? Ebbene sì, le scarpe! Entrambe sono state innamorate delle Mary Jane, che hanno indossato in versioni differenti ma con lo stesso infinito amore per il glamour. Con gli abbinamenti giusti, queste scarpe possono infatti trasformare qualsiasi outfit in un look fresco e alla moda, specialmente in primavera.

Mary Jane scarpe tendenza primavera – Foto Instagram © Frav Shop

Basse con il tacco largo danno un tocco grunge e sono tra le scarpe basse eleganti di tendenza questa primavera, mentre per chi vuole puntare su un look old money raffinato ed elegante la scelta non può che ricadere su un tacco medio e colori tenui come il bianco, il nero o il beige.

Mary Jane scarpe tendenza primavera – Foto Miu Miu

Le scarpe Mary Jane sono comode e versatili e si adattano a qualsiasi occasione, dall’ufficio al tempo libero: perfette per chi vuole essere elegante senza sacrificare il comfort. Per dare uno sprint in più agli outfit primaverili scegliamole in toni pastello come rosa, azzurro, giallo e verde menta, o con stampe floreali. Se invece vogliamo osare, largo ai colori fluo e ai glitter!

Mary Jane scarpe tendenza primavera – Foto Instagram © Frav Shop

Gli abbinamenti top? Con un paio di jeans e un gilet il look casual diventa chic in poche mosse, ma queste scarpe vanno super d’accordo anche con gonne a matita a vita alta e hand bag, à la parisienne.