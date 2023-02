Tendenza primavera-estate: come indossare le gonne a matita con stile ed eleganza

Le gonne a matita sono la tendenza primavera estate che spopola nelle passerelle di moda di tutto il mondo, nonché un vero e proprio must-have per ogni donna che ama essere glamour e sentirsi a proprio agio con stile. Queste gonne sono sofisticate, eleganti e versatili, e possono essere indossate in molte occasioni diverse, dall’ufficio alla serata fuori. What else?

La forma aderente e la lunghezza al ginocchio le rendono perfette per valorizzare le gambe e la silhouette e sono disponibili in moltissime varianti, adatte a tutti i gusti e a tutti i tipi di corporatura: non resta che scegliere quella giusta!

Gonne a matita: un solo capo, mille look diversi

La vastissima gamma di tessuti e texture delle gonne a matita, dai classici ai più trendy, rendono questo capo d’abbigliamento essenziale per il guardaroba della primavera estate! Se il velluto e il tweed sono perfetti per la stagione fredda e per ricreare il look plazacore, il lino, il cotone e la seta sono i tessuti top della stagione calda e si sposano benissimo con accessori shiny o etnici.

Per abbinamenti glamour e mai scontati, la chiave è scegliere capi che contrastino con la pencil skirt, in modo da creare un equilibrio visivo che rispetti le proporzioni. Ad esempio, una gonna a matita in pelle nera può essere abbinata a una camicetta bianca e a un paio di stivaletti, creando un look rock e sofisticato allo stesso tempo. Anche la fantasia floreale può essere un’opzione per un look estivo e allegro, che dia un tocco frizzante e sbarazzino. Basta abbinare la gonna a una semplice maglietta bianca e a un paio di sandali per creare un outfit perfetto per una giornata all’aperto.

Foto Instagram | Moschino

Per un look più formale, una gonna a matita in tessuto scuro, come ad esempio il nero, il verde o il blu, può essere abbinata a una camicia elegante e a un paio di tacchi alti per un’occasione speciale come un matrimonio o una cena di gala.

Insomma, c’è veramente l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli abbinamenti e non serve altro che dare sfogo alla fantasia per creare outfit casual chic o eleganti con le pencil skirt!