Moda minimal, questo 2023 è tutto tuo: cos’è e abbinamenti

È l’anno delle tendenze non-tendenze, dove domina il no-logo e il classico dal fascino intramontabile. La moda per il 2023 sembra non abbandonare la strada del minimalismo, dove i capi più semplici sono il vero trend, a differenza dello stile massimalista dove stravagante è la parola d’ordine.

Così a dominare le scene sono la camicia a tinta unita oppure i classici jeans a gamba dritta o ancora la maxi gonna o la camicia di flanella. Tutti questi elementi basici del guardaroba sono stati portati sulle passerelle della primavera estate 2023. Sono così tanti i brand che stanno contribuendo a ridefinire il concetto di essenzialità, ecco qualche consiglio.

La classica camicia

Moda minimal, la tendenza del 2023 – Foto Pinterest/ whowhatwear.com

È un capo versatile, che si può indossare in ufficio come anche in spiaggia. Si può abbinare con un paio di pantaloni con le pinces o indossare come copricostume, sono infinite le opzioni.

La maxi-gonna

Moda minimal, la tendenza del 2023 – Foto sito @zara.com

Possono essere aderenti, a vita bassa, in raso o in denim: nel 2023, la gonna lunga è la protagonista. La maxi-gonna è uno dei capi base del guardaroba, grazie alla sua grande versatilità. Infatti, può essere abbinata tanto alle sneakers quanto alle scarpe con i tacchi e, soprattutto, trascende la stagionalità.

I jeans a gamba dritta

Moda minimal, la tendenza del 2023 – Foto sito @zara.com

Il vero vincitore tra tutti i modelli di jeans sono quelli a gamba dritta. La sua vestibilità media, non troppo aderente ma nemmeno eccessivamente larga, ne fa un classico imprescindibile.

La camicia di flanella

Moda minimal, la tendenza del 2023 – Foto Pinterest/ us.shein.com

Un capo molto poco fashion come la camicia di flanella è diventato improvvisamente di tendenza. Probabilmente è dovuto al revival dell’estetica anni ’90, dal make up all’Old Money.

Il blazer cammello oversize

Moda minimal, la tendenza del 2023 – Foto Pinterest/ asos.com

Nel 2023, il blazer cammello ha raggiunto lo status di superstar grazie a modelli oversize che si abbinano con quasi tutto, dai jeans, ai leggings, alle minigonne ma anche alle tute. Non è più un capo da indossare solo per andare in ufficio.