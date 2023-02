Plazacore: che cos’è la tendenza di nicchia made in Tik Tok

Come reagireste se vi dicessimo che esiste una tendenza super chic che unisce Millennials e Gen Z? È sempre lui, Tik Tok, il social più glamour e teen, a lanciare un trend che ci riporta immediatamente nell’Upper East Side di Gossip Girl tra fiocchi, tweed e merletti: il Plazacore. Sono passati già 15 anni dalla serie, eppure Blair Waldorf non può essere dimenticata: tutto merito dei suoi look elegantissimi che oggi rivivono anche negli outfit delle fashioniste più giovani!

Ma scopriamo cos’è questa tendenza preppy e come realizzare incredibili abbinamenti nello stile Plazacore.

Da Eloise a Tik Tok: il Plazacore conquista proprio tutti

Questa tendenza di nicchia prende ispirazione dal libro per bambini Eloise, la cui protagonista vive niente di meno che all’iconico Plaza Hotel di New York (da qui il nome), ma sta spopolando nei feed social al pari delle sfilate di moda più prestigiose. Il motivo è semplice: il Plazacore mescola il tessuto più classy di tutti, il tweed, declinato in gonne ampie, minigonne e shorts, con cerchietti in velluto o seta, fiocchi per legare i capelli o come accessorio per camicie dal colletto maxi.

Foto Pinterest

Insomma, il look è elegante e raffinato e attinge a piene mani dal preppy style ma in forma più chic, avvicinandosi all’estetica Old Money in trend anch’essa. Creare gli abbinamenti top è semplice e ci permette di avere quell’allure sofisticata perfetta per passeggiare a Central Park, ma anche per un aperitivo con le amiche!