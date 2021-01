Cerchietti: per essere sempre impeccabile e chic

Rilanciati qualche anno fa da Prada, i cerchietti sono tornati a essere un accessorio molto amato grazie al sue essere chic adatto a tutte.

I più gettonati sono quelli bombati in velluto o in tessuto, ma abbiamo visto sulle chiome di modelle e celebrity anche quelli sottili con fiocchetti oppure gioiello ricchi di dettagli.

La bellezza e comodità del cerchietto stanno nel suo tenere in ordine la capigliatura in maniera molto semplice ma d’effetto: dona subito un’aria da principessa che si presta sia agli abiti più eleganti e alle cerimonie, che a essere sdrammatizzata con look da giorno più informali.

Grandi amanti dei cerchietti sono sicuramente le sorelle Middleton: non è difficile imbattersi in Kate e Pippa con in dosso bellissimi headbands in velluto.

I cerchietti bombati

Richiamano quasi le principesse rinascimentali, ecco perché non possiamo farne a meno: i cerchietti bombati, magari in velluto, uno degli assoluti protagonisti di questo inverno, sono uno dei trend dell’inverno 2021.

Stanno benissimo a chi porta la riga in mezzo e i capelli lunghi dalle spalle in giù, questo perché mantengono l’equilibrio dei volumi prendendosi la scena da assoluti protagonisti.

L’ideale è poi abbinarli ad accessori discreti così da non sovraccaricare il look.

I cerchietti imbottiti sono poi perfetti anche per le spose: indossati da soli o con il velo, lasciano ampio spazio alla scelta personale. Infatti si può optare per uno semplice e bianco oppure per uno decorato con delicati strass o perline.

Sottili ma decorati

Più discreto, perfetto per chi ha uno stile più semplice o porta i capelli più corti, magari un bob con frangetta, è il cerchietto sottile, semplice o magari con un delicato decoro come un fiocchetto.

Sempre sottili ma non per questo meno preziosi sono i cerchietti gioiello che quasi si confondono tra i capelli, creando un bellissimo ed elegante gioco di luce tra la chioma.

Maxi

D’altronde il cerchietto è ciò che di più simile alla corona indossiamo: osare è assolutamente lecito!

Attenzione però: i cerchietti maxi si prendono loro tutta la scena, quindi se decidiamo di indossarli, meglio ridurre al minimo gioielli, stampe e accessori.

Grande equivale a royal: l’etichetta britannica prevede che le signore alle cerimonie indossino cappellini, copricapi e anche cerchietti. Per questo, sovente, ai matrimoni reali sono spesso individuate celebrity e nobildonne con cerchietti piuttosto voluminosi e colorati, ma sempre molto formali.