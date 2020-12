Velluto mania: i look più cool da copiare

Il velluto è una delle tendenze di questa stagione. Dallo street style ai red carpet, questo morbido tessuto invernale sta imperversando ovunque, declinato su capi e accessori in colori e texture diversi.

Pur associato generalmente ai toni scuri, i riflessi del velluto sanno esaltare anche colori più vivaci oltre che classiche fantasie floreali. Molto amato anche a coste larghe, soprattutto sui pantaloni dai richiami vintage.

Velluto: gli outfit più chic

Se siete in cerca di ispirazione per abbinare i vostri capi velvet o se volete qualche idea su cosa acquistare, l’idea migliore è sbirciare gli outfit altrui. Abbiamo selezionati i più glamour assolutamente da copiare.

Leggi anche Capi must have di Zara e Mango da comprare con i saldi

Il tailleur

Foto Getty Images | Stefania M. D’Alessandro

Il completo giacca e pantaloni non è mai stato così chic. Niente a che vedere con il classico tailleur troppo da ufficio: il velluto lo rende subito più elegante, sia con una giacca doppio petto come quello scelto da Ilaria Spada, che dal taglio più smoking (dai un’occhiata a questa di Mango), perfetto dal giorno alla sera.

Ideale invece per un appuntamento elegante after-eight, con pantaloni morbidi a palazzo (come quelli di Ballantyne) da portare con tacchi altissimi, come la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Foto Getty Images | Ernesto Ruscio

E per coloro che voglio osare, il completo non solo può essere dai colori vivaci, ma addirittura con i pantaloni corti dal taglio bermuda. Perfetto da abbinare a stivali alti e molto sexy.

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

La stampa floreale

Foto Getty Images | Edward Berthelot

L’effetto “divano della nonna” è dietro l’angolo, anzi, è proprio ricercato per quel sapore vintage di tradizione rivisitata. Ma il velluto e le stampe floreali vanno a braccetto sia su cappotti e giacche (come questa esagerata di Gucci) che vestiti.

La modella olandese Anna Cleveland, per esempio, è stata vista all’ultima Milano Fashion Week con un meraviglioso abito dai richiami rinascimentali (i fiori su base nera si possono trovare sui vestiti di Dolce&Gabbana come di Shein, piacciono a tutti!)

Foto Getty Images | Stefania D’Alessandro

Accessori: scarpe e borse

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Non solo sulle friulane, ovviamente super di moda, il velluto possiamo trovarlo anche su altre tipologia di calzatura. Un esempio sono le classiche decolleté, un paio di sandali dal tacco altissimo e spesso ideali da mettere anche con le calze (tipo questi di Saint Laurent) oppure un paio di graziosi sabot col fiocco (Asos li propone verdi).

Ma è la borsa in velluto a essere il vero must have. Non per forza una Boy di Chanel, ma una pochette a tracolla in un colore scuro (questa di Furla è bellissima) è l’accessorio più elegante per l’inverno.

Foto Getty Images | Mathis Wienand

La gonna

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Per rendere più contemporanea una gonna in velluto magari a balze (ecco un’opzione super low cost) bastano gli accessori giusti come una giacca over size e stiavaletti di gomma in netto contrasto.

Se invece il colore scuro proprio non fa per voi, le tonalità autunnali (come il bordeaux) si sposano alla perfezione col tessuto.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Giacche e cappotti

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Non solo abbinata ai pantaloni ma anche portata sopra i jeans o un abito, o perché, essa stessa come abito, la giacca in velluto quest’anno piace moltissimo, a coste (La Redoute) e non (Zadig&Voltaire).

Più impegnativo il cappotto lungo con cintura, ma molto d’effetto: perfetto per chi ama lo stile anni ’90.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

I top

Foto Getty Images | Foc Kan

Più inusuale da vedersi, ma sicuramente molto chic è il top in velvet. Qualsiasi taglio acquista maggior fascino, diventando un capo basic ideale per la sera. Super di moda sono quelli dallo scollo quadrato e le maniche a palloncino (come quello di Mango).

Ma il lusso di questo materiale si presta anche a tuniche e ricami preziosi. Le bluse ricche (come quella di Antik Batik) sono tra l’altro perfette per qualsiasi età grazie al taglio morbido e la giusta scollatura.

Foto Getty Images | Daniele Venturelli

I pantaloni

Foto Getty Images | Vanni Bassetti

Ve ne avevamo già parlato in modo approfondito e vogliamo confermarlo: i pantaloni in velluto sono sempre un grande sì, sia in tessuto spesso e a coste perfetti per il giorno dal taglio vintage (dichiarata ispirazione per Asos) che morbidi e cascanti per la sera, elegantissimi anche in versione pre-maman.

Foto Getty Images | Pierre Suu

Il vestito

Foto Getty Images | Marc Piasecki

Un maxi dress in velluto scuro di primo acchito può sembrare decisamente serioso e austero, ma bastano i giusti accessori per accenderlo. Oppure scegliere una versione con i giusti scolli e spacchi.

Tutt’altro mood per il mini dress: più sbarazzino e divertente (magari con le maniche ampie), è super cool se abbinato ad anfibi o chunky boots.